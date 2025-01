Vlada spremna na kompromis za spas Instituta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je spremna da prihvati kompromisna rješenja koja će biti u korist svih vlasnika Instituta „Simo Milošević“, zaposlenih, Herceg Novog i Crne Gore, ukoliko se manjinski akcionar odluči za zajedničko ulaganje sa državom, saopšteno je iz kabineta premijera Milojka Spajića.

Iz kabineta Spajića su to naveli u saopštenju povodom danas održane sjednice Skupštine akcionara Instituta “Simo Milošević”, čiji je većinski vlasnik država.

Oni su kazali da je 44. Vlada, poslije višegodišnjih problema u poslovanju Instituta, sprovela konkretne aktivnosti na spašavanju tog vrijednog zdravstvenog i rehabilitacionog resursa Crne Gore.

„Prva aktivnost odnosila se na povećanje cijene za pacijente Fonda za zdravstveno osiguranje za 100 odsto, što će iz budžeta Crne Gore omogućiti Institutu dodatnih 4,5 miliona EUR godišnje, i samim tim obezbijediti likvidnost u poslovanju“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su akumulirane obaveze od preko 20 miliona EUR, ruinirani objekti i zastarala oprema upravo nečinjenjem prethodnih vlada doveli Institut na rub stečaja.

„Za razliku od 2018. godine kada je država posljednji put kroz tenderski postupak željela u potpunosti privatizovati Institut, 44. Vlada, zbog neprocjenjivog značaja koji Institut ima, neće dopustiti da država izgubi većinski paket akcija“, rekli su iz kabineta Spajića.

Oni su kazali da je u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore pripremljen Plan restruktuiranja kao jedini, u Zakonu o kontroli državne pomoći, utemeljen način za spas Instituta.

„Plan restruktuiranja podrazumijeva dva puta – da država otkupi akcije od svih manjinskih akcionara kako bi obezbijedila dvije trećine vlasništva neophodnog za nesmetano donošenje odluka, ili ulaganje sredstava od čega Institut zajedno sa manjinskim akcionarima na tržišnim osnovama mora obezbijediti 40 odsto ukupnog ulaganja“, navodi se u saopštenju.

Vlada je, kako su poručili iz Spajićevog kabineta, spremna na oba scenarija.

Oni su dodali da tome svjedoči da je novac za spas Instituta već opredijeljen u okviru Zakona o budžetu za ovu godinu.

„Današnje tvrdnje manjinskog akcionara da je „Vlada pristala da ne prodaje Fazu I“ smatramo neutemeljenim pokušajem „spašavanje Instituta od države“, imajući u vidu da je, usljed akumuliranih dugovanja, prodaja Faze I jedino moguće rješenje u situaciji da manjinski akcionari ne učestvuju u sprovođenju Plana restruktuiranja“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se Institut može spasiti ili ulaganjem države koja bi kroz otkup akcija obezbijedila dvije trećine vlasništva i Instituta u proporciji 60:40%, ili zajedničkim ulganjem sa manjinskim akcionarom.

„Ukoliko se manjinski akcionar odluči za zajedničko ulaganje sa državom, Vlada je apsolutno spremna da prihvati kompromisna rješenja koja će biti u korist svih vlasnika Instituta, zaposlenih, grada Herceg Novog i države Crne Gore“, rekli su iz Spajićevog kabineta.

Oni su kazali da to dokazuje i dosadašnji pristup rješavanju tog izuzetno složenog pitanja, do kojeg je, kako su naveli, došlo upravo neadekvatnim odlukama donijetim u prethodnom periodu.

