Vlada se bavi temama iz 20. vijeka dok cijene rastu

Podgorica, (MINA- BUSINESS) – Odlazeća Vlada se bavi temama iz 20. vijeka, dok se narod suočava sa drastičnim povećanjem cijena i ekonomskom krizom, smatraju u Ujedinjenoj Crnoj Gori (UCG).

U toj stranci su kazali kako mnogi svjetski ekonomisti iskazuju zabrinutost povodom globalne inflacije, ali ne djeluje da tu zabrinutost dijeli i Vlada Crne Gore.

“Očigledno njeni članovi ne osjećaju nepodnošljivu ekonomsku krizu, pa je upravo to ono što ih navodi da se tim dijelom svoga posla, a to je najvažniji dio, i ne bave. Inflacija u Crnoj Gori veća je nego u eurozoni. To je ozbiljan pokazatelj da ona kod nas nije samo posljedica rata ili pandemije, već suštinske i hronične neodgovornosti”, navodi se u saopštenju.

Iz Ujedinjenje Crne Gore su rekli da iako tristička ponuda nije bolja u odnosu na prethodne godine, cijene ljetovanja u Crnoj Gori često su više od ponuda koje daju Grčka, Albanija i Bugarska.

“Ukrajinaca u Crnoj Gori ima, međutim, nažalost ne u ulozi turista. Zbog uvođenja sankcija Rusiji, broj turista iz te zemlje drastično se smanjio. Procijenjeni gubitak je oko 150 miliona EUR. Takva situacija proizvedena je nemarom političara na vlasti”, smatraju u UCG.

Predstavnici te partije su naveli da su se cijene osnovnih životnih namirnica povećale i do 50 odsto, cijene povrća 36,8 odsto, voća 19,1 odsto, mlijeka i mliječnih proizvoda 20,8 odsto, a ulja i masti 69 odsto.

“Cijene su u prosjeku više 11,7 odsto u maju u odnosu na isti mjesec prethodne godine. U istom periodu u eurozoni cijene su povećane u prosjeku 8,1 odsto. Prosječna godišnja inflacija u prvih pet mjeseci iznosila je devet odsto”, dodaje se u saopštenju.

U toj partiji su kazali da je za 40-ak kilometara auto-puta dato skoro milijardu EUR, što naš dio auto-put čini najskupljim u Evropi.

“Premijer Dritan Abazović istakao je da će taj auto-put povezati Crnu Goru sa svijetom i to je sasvim tačno – bićemo povezani u jednoj od najvećih ekonomskih kriza, s tim što ćemo inflaciju ne samo uvoziti već i brižno njegovati”, naveli su iz UCG.

Uz najskuplji auto-put, kako su kazali, ide i najskuplja putarina.

“Tako će vožnja našim auto-putem biti duplo skuplja po kilometru nego što je to slučaj sa auto-putem ‘Miloš Veliki’ u Srbiji. Za 130 kilometara puta od Beograda do Čačka potrebno je izdvojiti 450 dinara, što je manje od četiri EUR, dok ćemo za 40 kilometara u Crnoj Gori izdvajati 3,5 EUR”, kazali su iz UCG.

Oni su dodali da ni ta činjenica, uz sumanute sezonske cijene koje su bahato kreirane od Ulcinja do Herceg Novog, ne ide u prilog očekivanju naših turističkih radnika i državne politike da će turisti iz Srbije kompenzovati nedostatak onih turista koje smo ranije dočekivali u Crnoj Gori.

“I zaista, ‘i šta ćemo sad'”, pitali su iz UCG.

