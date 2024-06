Vlada i Rakčević će odblokirati račun Instituta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada će zajedno sa najvećim manjinskim akcionarom Instituta „Simo Milošević“, Vile Oliva riješiti pitanje deblokade računa tog preduzeća od 7,3 miliona EUR, u čemu će učestvovati po pola, saopštio je premijer Milojko Spajić.

On je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa vlasnikom kompanije Vile Oliva, Žarkom Rakčevićem, kazao da su pronašli rješenje za Institut.

„Prvo se račun Instituta mora deblokirati da bi se nastavila isplata zarada. Imamo akutni i dugoročni problem održivosti biznis plana preduzeća. Već imamo blokirani račun i zato smo imali probleme prema dobavljačima. To je bio nepremostiv problem, jer nas je Zakon o kontroli državne pomoći ograničavao u svemu što smo htjeli da uradimo“, rekao je Spajić.

On je zahvalio Rakčeviću na konstruktivnom pristupu u okviru kojeg su zajednički našli najbolje rješenje.

„Za početak potrebno je odblokirati taj račun da bi se nastavila redovna isplata zarada. Da bi to uradili u skladu sa zakonom iz 2018. i 2019. koji nam je vezao ruke, pronašli smo rješenje za odblokadu računa i nacrtali mapu puta da Institut dovedemo na zelenu granu“, saopštio je Spajić.

On je naveo da prvi korak podrazumijeva da država zajedno sa Rakčevićem učestvuje po 50 odsto u planu spašavanja, odnosno prvom koraku odblokade računa.

„To se odnosi na dug prema Jugobanci. Rakčević će to da odradi kroz jednu pozajmicu, kratkoročnu i beskamatnu, i hvala mu na tome, a Vlada će učestvovati kroz isplatu iz Fonda zdravstva. Na taj način ćemo omogućiti da se račun odblokira”, objasnio je Spajić.

U međuvremenu će, kako je precizirao, biti objavljen javni poziv za plan restrukturiranja preduzeća, nakon čega će država imati pravo da ili otkupi akcije od manjinskih akcionara ili dodatno investira.

„Po planu restrukturiranja, ukoliko se u trećoj godini rada pokaže profit, država će imati puno pravo da investira i da od Instituta napravimo najreprezentativnije ljetovalište za fizikalnu medicinu“, poručio je Spajić.

On je kazao da je to vrlo pozitivna vijest, jer su napravili mapu puta izlaska Instituta iz problema, ali i da je neophodno da se prođu sve potrebne faze.

„Vrlo smo blizu rješenja, ali tražimo malo strpljenja. Sve će ovo biti završeno za par mjeseci. Na pravom smo putu, ali je jako bitno da se ponašamo odgovorno do donošenja plana restrukturiranja“, saopštio je Spajić.

On je kazao da su u pitanju procedure, ali i da bi u narednih desetak dana sve moglo da se završi.

„U pitanju je osam miliona. To je iznos koji će da pokrije ona blokirana sredstva, uz mali luft za isplatu zarada koja će uslijediti“, rekao je Spajić.

On je zamolio da niko ne blokira preduzeće, dok se ne završi plan restrukturiranja.

„Hoće li se neko odvažiti da blokira Institut i tako ga likvidira, mi to ne znamo. Nemamo garancije i radimo sve u našoj moći da obezbijedimo da Institut funkciniše. Mi ne možemo da uplatimo dodatni novac da se ti ljudi isplate, nemamo zakonsku varijantu“, objasnio je Spajić.

On je dodao da je Zakon o državnoj pomoći dobar, ali da je njegova primjena počela prerano.

„Te zakone nijedna zemlja nije primijenila prije ulaska u EU i mi imamo muke da pomognemo bilo kom državnom preduzeću. Ako bi se taj zakon promijenio, to bi se gledalo kao nazadovanje u integracijama. Upravo zbog toga nije bilo mogućnosti da se pomogne Montenegro Airlines-u (MA)“, dodao je Spajić.

Rakčević je kazao da je njegova kompanija spremna da u narednih 15 dana obezbijedi beskamatnu pozajmicu uz obezbjeđenje, kako bi se riješio dugogodinji problem Institua Igalo.

„Spremni smo da već naredne sedmice damo novac, ali realno bi bilo da to bude za 15 dana, dakle nakon što se završe sve potrebne procedure u vezi sa upisom u knjige obezbjeđenja“, rekao je Rakčević.

On je poručio da Institut ima budućnost i da je potreban Crnoj Gori, s obzirom na to da na godišnjem nivou ostvari oko 95 hiljada noćenja.

„Stalo nam je da Institut nastavi da radi“, naveo je Rakčević.

On je dodao da su bili spremni da prihvate prvobitni predlog Vlade o otkupu akcija manjinskih akcionara za 5,25 miliona EUR, s tim što bi one bile preuzete odmah, a isplaćene za šest do sedam mjeseci.

„Bili smo spremni da prihvatimo predlog, ali smo se našli u ćorsokaku. Cijena akcija nije bila sporna, iako je bilo neizvjesno da se isplata čeka šest do sedam mjeseci. Nije nam bilo drago da prodajemo dionice Instituta, ali smo htjeli da pomognemo“, rekao je Rakčević.

On je kazao da je njegova kompanija bila spremna i da kroz beskamatnu pozajmicu obezbijedi ukupno potrebnih osam do deset miliona EUR za deblokadu računa Instituta, ali da je dogovoreno da obje strane obezbijede po pola iznosa.

Država će, kako je objasnio, dio novca obezbijediti preko Fonda zdravstva, tako što će unaprijed platiti dio usluga za građane, što je u skladu sa zakonom. Ostatak novca obezbijediće Vile Oliva kroz beskamatnu pozajmicu.

„Nakon donošenja plana restrukturiranja ćemo vidjeti da li ćemo prodati akcije državi ili ćemo nastaviti neki vid privatno-javnog partnerstva“, rekao je Rakčević i ponovio da ne žele da gurnu Institut u stečaj, već da obezbijede nastavak njegovog poslovanja.

On je kazao da je za opstanak Instituta najopasnija bila obaveza prema Jugobanci, dok je za ostale, koje se odnose na dobavljače poput Volija, Lakovića i Mesoprometa, zatim na Opštinu Herceg Novi i Addiko banku, moguće postići dogovor.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS