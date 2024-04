Vlada: Akcija Limitirane cijene daje rezultate

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Akcija Limitirane cijene u punom je jeku i obuhvata širok spektar proizvoda, a zahvaljujući zajedničkom naporu Vlade i privrede, građanima je u pojedinim lancima na raspolaganju i preko 600 artikala po sniženim cijenama.

Iz Kabineta potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku saopšteno je da su sve trgovine, koje imaju maloprodajne objekte ukupne kvadrature preko 600 metara kvadratnih, ispunile obavezu iz Odluke o ograničenju marži, a to je rezultiralo sniženjima na korist građana.

„U jednom od trgovačkih lanaca, razlika u cijenama prije i nakon početka akcije na pojedine artikle doseže čak 48 odsto, a kada se sagleda potrošačka korpa koja obuhvata sve artikle, prosječno umanjenje cijena iznosi oko 20 odsto“, navodi se u saopštenju.

Osim toga, kako su naveli, trgovinski lanci su dodatno obogatili ponudu povoljnih proizvoda zadržavajući i svoje uobičajene akcije, čime je izbor pristupačnih artikala dodatno proširen, što je posebno korisno za građane.

„U ovom kontekstu, važno je istaći i podršku crnogorskim proizvođačima, čime se ne samo podstiče domaća ekonomija, već se naglašava važnost korišćenja proizvoda iz Crne Gore. Domaći proizvodi zauzimaju posebno mjesto u ovoj inicijativi, omogućavajući da više sredstava ostane u lokalnoj zajednici i doprinese razvoju domaće privrede“, navodi se u saopštenju.

Tržišne inspekcije, kako su najavili, redovno kontrolišu objekte, a za nepoštovanje Odluke predviđene su kazne.

