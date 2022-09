Usvojene preporuke za smanjenje potrošnje struje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je na telefonskoj sjednici u četvrtak, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova, usvojila izvještaj o radu Nacionalnog savjeta za analizu i praćenje sigurnosti snabdijevanja energijom i energentima sa Predlogom preporuka za smanjenje potrošnje električne energije.

U dokumentu su dati predlozi preporuka za smanjenje potrošnje struje za jedinice lokalne samouprave u dijelu javnog osvetljenja, kao i za organe državne uprave, lokalne samouprave, državna preduzeća u vlasništvu države ili lokalne samouprave, javne ustanove i privredu.

Posebno je dat predlog preporuka za državna preduzeća i javni servis RTCG i druge medije koji posjeduju nacionalnu frekvenciju.

Dat je i predlog preporuka za preduzimanje mjera u domaćinstvima, u cilju smanjenja potrošnje električne i toplotne energije.

U tom dijelu date su preporuke ušteda na toploj vodi, na rashladnim i grejnim uređajima, kod mašina za pranje veša i suđa, kod pripreme hrane, kod energije kod rasvjete i ostalih električnih uređaja, kao i kod zagrijavanja prostora i kupovine uređaja.

Lokalne samouprave, kako se navodi, između ostalog treba da pristupe smanjenju javne rasvjete postavljene na ulicama, trgovima, parkovima, sportskim igralištima i drugim objektima na minimalni bezbjednosno opravdan nivo.

“Potrebno je i da svuda gdje je moguće ograniče ili smanje rad rasvjete bilborda i svjetlećih reklama, kao i da hitno pristupe prelasku na LED rasvjetu”, navodi se u preporukama.

Predlog preporuka za organe državne uprave, lokalne samouprave, državna preduzeća u vlasništvu države ili lokalne samouprave i javne ustanove i privredu je da se obezbijedi isključenje osvjetljenja nakon radnog vremena u prostorijama u kojima niko ne boravi.

Preporučeno je i da se ne koristi osvjetljenje u unutrašnjim prostorijama i kancelarijama u javnim zgradama u periodu kada ima dovoljno dnevne svjetlosti i ne postavljaju tamne zavjese i predmeti koji zaklanjaju prirodnu svjetlost sa prozora.

Preporuka je i da se koriste stepenice umjesto lifta i da se štampaju samo potrebna dokumenta u neophodnom broju kopija. Po završetku rada treba isključiti sve računare, štampače i druge uređaje.

Predlog preporuka za državna preduzeća je da operatori distributivnog i prenosnog sistema sačine poseban plan ušteda sopstvene potrošnje električne energije i naprave planove za smanjenje gubitaka distributivne i prenosne mreže.

“Predlog je i da stimulišu štednju električne energije kroz razmatranje odobravanja dodatnog popusta na računu za aktivnu električnu energiju kupcima koji smanje mjesečnu potrošnju u odnosu na isti mjesec prethodne godine”, dodaje se u preporukama.

Predlog za domaćinstva je korišćenje bojlera za pripremu tople vode samo kada je potrebna, gdje termostat bojlera treba podesiti na temperaturu zagrijavanja do 60 stepeni celzijusa.

“Potrebno je postavljanje frižidera na četiri stepena celzijusa, a zamrzivača na minus 18, kako bi se obezbijedio optimum u potrošnji. Ne treba pokrivati grejne elemente i uređaje nemještajem, ili odjećom, jer na taj način emituju manje toplote”, dodaje se u preporukama.

Mašinu mašinu za pranje sudova i veša treba koristiti tek kada je puna, jer je energetski mnogo efikasnije.

“Treba kuvati u poklopljenoj posudi, jer se tako štedi do 20 odsto energije, a takođe treba koristiti posude koje su veličinom srazmjerne grejnoj površini, kako bi se izbjegao gubitak od 20 odsto energije”, navodi se u preporukama.

Potrebno je gasiti svjetla u sobama u kojima se ne boravi, isključiti računar nakon završetka rada na njemu, isključiti punjače baterija iz utičnica, redovno mijenjati filtere na grejnim uređajima i isključiti dekorativnu rasvjetu na stambenim zgradama i porodičnim kućama.

Prilikom kupovine električnih uređaja za domaćinstvo, treba obratiti pažnju na energetske oznake.

“Energetske oznake govore nam o energetskoj efikasnosti i potrošnji energije. Treba kupovati uređaje sa najvećom klasom energetske efikasnosti. Na svakoj oznaci može se vidjeti oznaka energetske efikasnosti uređaja u odnosu na maksimalnu energetsku efikasnost koju takva vrsta uređaja može potrošiti”, zaključuje se u preporukama.

