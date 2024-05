Završnica stonoteniske Super lige na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Cetinje i velika dvorana Sportskog centra Lovćen od petka do nedjelje biće domaćin završnice takmičenja muške i ženske crnogorske stonoteniske Super lige.

Za sjutra, u deset sati, zakazani su prvi mečevi polufinala plej-ofa, u kojima će rivali biti Novi i Igalo, odnosno Boka i Tivat.

U 13 sati planirane su revanš utakmice, dok su eventualne “majstorice” polufinala zakazane za subotu u deset sati.

Istog dana na programu je prvi meč finala (13).

U nedjelju (10) finalisti doigravanja odmjeriće snage u drugom susretu, dok bi se eventualna “majstorica” igrala istog dana u 13 sati.

Stonoteniseri hercegnnovske ekipe Novi braniće titulu šampiona, nakonn što su ligaški dio sezone završili sa maksimalnim ucinkom.

Sastav predvode seniorski reprezentativci Crne Gore Filip Radović i Filip Radulović, a tu su jos aktuelni seniorski državni prvak Jakša Krivokapić i internacionalac iz Srbije Ilija Majstorović.

Oni su apsolutni favoriti u polufinalu protiv gradskog rivala Igala.

Mnogo zanimljivije moglo bi da bude u drugom polufinalu između Boke i Tivta.

Boka, takođe iz Herceg Novog, predvođena braćom Marinković i seniorskim vicešampionom Stefanom Radonjićem, bila je druga u ligaškom dijelu, ispred Tivta ćije boje brane nekadašnji igrači Budućnosti Bulatović i Đukanović i internacionalac iz Srbije Đurdjev.

Iz Super lige ispao je tim Ivangrada, a vratila se Budva koja je bila prva u Prvoj ligi.

U subotu, u 10 sati, startovaće i drugi, završni turnus Super lige stonoteniserki, a istog dana biće odigrana i dva “baraž” duela plej-auta između petoplasiranog tima Super i drugoplasiranog tima Prve lige, Budima i Kotora.

