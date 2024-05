PES: Najava DNP-a legitimna, upitni razlozi za preispitivanje podrške Vladi

Podgorica, (MINA) – Najave Demokratske narodne partije (DNP) da će razmotriti podršku Vladi legitiman je potez, ali razloziza to su upitni, jer izvršna vlast ne vodi politiku ni protiv jednog naroda, poručili su iz Pokreta Evropa sad (PES).

Iz DNP-a su ranije kazali da će izjava premijera Milojka Spajića da će Vlada glasati za Rezoluciji o Srebrenici nanijeće nepopravljivu štetu srpskom i crnogorskom narodu u Crnoj Gori i poručili da je dovedena u pitanje i njihova dalja podrška Spajićevoj Vladi.

“Najave DNP-a da će razmotriti podršku Vladi je apsolutno legitiman potez. Međutim, razlozi su jako upitni ako uzmemo u obzir da aktuelna Vlada ne vodi politiku ni protiv jednog naroda, a pogotovo ne djeluje protiv srpskog i crnogorskog”, naveli su iz PES-a.

Iz te stranke su kazali da su amandmani u vezi Rezulucije o Srebrenici na kojima radi crnogorska Vlada i diplomatija usmjereni na individualizaciju zločina i afirmaciju poštovanja mirovnog sporazuma u Dejtonu.

“Što takođe garantuje opstanak entiteta, računajući i Republiku Srpsku”, dodali su iz PES-a.

Kako su rekli, jasno je da je Vlada svojim djelovanjem precizirala da se nijedan narod ne može smatrati genocidnim.

Iz PES-a su poručili da će podržati sve rezolucije koje osuđuju genocide i zločine na prostoru bivše Jugoslavije.

Oni su podsjetili da je program Evropa sad 2 već počeo sa implementacijom povećanjem minimalnih penzija, a u toku su sve radnje u pravcu pune implementacije, odnosno povećanja minimalne i prosječne plate.

“Smatramo da je apsolutno neutemeljena konstatacija u saopštenju DNP-a da PES krši Sporazum tako što potencira i otvara teme koje nas dijele po nacionalnim, vjerskim i ideološkim šavovima”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je PES politička struktura koja jasno ističe da su prioriteti ubrzani evropski put, unapređenje životnog standarda i vladavina prava.

“U svim segmentima u rekordnom roku isporučeni su konkretni rezultati, a sa druge strane neki drugi politički subjekti, u nedostatku vizije, potenciraju one teme koje nas dijele i svađaju”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS