Dovedena u pitanje podrška DNP-a Spajićevoj Vladi

Podgorica, (MINA) – Izjava premijera Milojka Spajića da će Vlada glasati za Rezoluciji o Srebrenici nanijeće nepopravljivu štetu srpskom i crnogorskom narodu u Crnoj Gori, ocijenili su iz Demokratske narodne partije (DNP) i poručili da je dovedena u pitanje i njihova dalja podrška Spajićevoj Vladi.

Spajić je ranije danas, odgovarajući na pitanja poslanika u parlamentu, rekao da će Crna Gora u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija glasati za Rezoluciju o genocidu u Srebrenici koju su inicirale Njemačka i Ruanda.

Iz DNP-a su kazali da se time Crna Gora uvodi u društevno-političku nestabilnost i dodatnu polarizaciju.

„Nažalost, ovim činom Vlada Milojka Spajića je ozbiljno poremetila odnose i sa nama najbližom Srbijom i Republikom Srpskom, svrstavajući se u podržavaoce teze i zlokobnog nauma o žigosanju srpskog naroda kao genocidnog“, kaže se u reagovanju DNP-a.

Iz te partije si istakli da je takvim stavom Spajića grubo narušen koalicioni sporazum kojim je, kako su kazali, jasno precizirano da nova izvršna vlast neće potencirati i otvarati teme „koje nas će dijeliti po nacionalnim, vjerskim i ideološkim šavovima“.

Kako su kazali iz DNP-a, ako se tome dodaa činjenica da niko od potpisnika koalicionog sporazuma još nije vidio ekonomski program Evropa sad 2, koji je dominantno i opredijelio njihovu podršku Vladi, a čija realizacija je u ovom trenutku veoma upitna, njihova tvrdnja o ozbiljnosti društveno političkog trenutka dobija na težini.

„Zato obavještavamo Spajića da su nepostojanje ekonomskog programa Evropa sad 2, indolentan, nestručan i vrlo sumnjiv i skandalozan način ponašanja i rada jednog broja ministara, ali i današnja podrška Rezoluciji o Srebrenici, doveli u pitanje našu dalju podršku njegovoj Vladi“, poručili u iz DNP-a.

To, kako su kazali, dalje podrazumijeva da je u pitanje dovedena i njihova podrška eventualnoj rekonstrukciji Vlade u junu.

„DNP-u nije prihvatljivo da trguje ni sa sramnim etikitranjem srpkog naroda, ali ni sa žrtvama Srebrenice, kako bi zauzvrat dobio ministarske pozicije u Vladi. Svakako, konačnu odluku o daljoj podršci vladi Milojka Spajića donijeće Predsjedništvo i Glavni odbor u doglednom vremenskom periodu“, zaključuje se u reagovanju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS