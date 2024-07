Ušteda od oko sedam miliona EUR zahvaljući hedžing aranžmanu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Država je, zahvaljujući hedžing aranžmanu po osnovu dolarskog kreditnog aranžmana između kineske Exim banke i Crne Gore za potrebe izgradnje prioritetne dionice auto-puta, realizovanom u januaru, ostvarila uštedu u budžetu u ovoj godini u iznosu od 6,8 miliona EUR.

“Naime, Crna Gora je za šestu ratu kredita prema Exim Kina banci, sa rokom dospijeća 21. januara ove godine, umjesto iznosa od 37,24 miliona EUR, koji bi bio plaćen prema srednjem kursu Centralne banke (CBCG) na dan plaćanja rate, odnosno 19. januara ove godine, zahvaljujući hedžing aranžmanu izdvojila iznos od 33,69 miliona EUR i time ostvarila uštedu od 3,6 miliona EUR”, rekli su iz Ministarstva finansija.

Takođe, za sedmu ratu kredita, sa rokom dospijeća 21. jula ove godine, umjesto iznosa od 36,67 miliona EUR koji bi bio plaćen prema srednjem kursu CBCG na dan plaćanja, 19. jula, zahvaljujući hedžing aranžmanu, država je izdvojila iznos od 33,49 miliona EUR i na taj način ostvarena je ušteda od 3,2 miliona EUR.

“Kumulativno, Crna Gora je, zahvaljujući ovom hedžing aranžmanu, u ovoj godini ostvarila ukupnu uštedu od 6,8 miliona EUR. Ove uštede značajno doprinose finansijskoj stabilnosti zemlje i efikasnijem upravljanju javnim dugom, što omogućava bolje planiranje i alokaciju budžetskih sredstava za druge razvojne projekte”, poručili su iz Ministarstva.

Kako su objasnili, implementacija hedžing aranžmana, ne samo da omogućava trenutne uštede, već i pokazuje sposobnost države da koristi finansijske instrumente za smanjenje rizika i optimizaciju dugoročnih finansijskih obaveza.

“Do 22. jula ove godine, država Crna Gora je Exim Kina banci, po osnovu otplate glavnice, platila 223,24 miliona USD. Stoga je trenutno stanje duga prema Exim China banci 688,5 miliona USD”, zaključuje se u saopštenju.

