Uspješno obavljeno testiranje udaljene disaster lokacije CBCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Testiranje rada udaljene disaster lokacije Centralne banke (CBCG) uspješno je obavljeno, saopšteno je iz vrhovne monetarne institucije.

„Danas obavljeno testiranje potvrdilo je da su obezbijeđeni svi uslovi za rad udaljene lokacije na koju bi se, u slučaju incidenta koji bi onemogućio rad centralne i rezervne lokacije CBCG u Podgorici, poput prirodne katastrofe ili terorističkog napada, mogle prenijeti sve ključne funkcije banke, što bi osiguralo kontinuitet njenog poslovanja“, navodi se u saopštenju.

Testiranju rada udaljene disaster lokacije prethodila je sjednica Savjeta CBCG, kojom je predsjedavao guverner Radoje Žugić.

Savjet CBCG je analizirao Izvještaj o stabilnosti finansijskog sistema u prošloj godini i konstatovao da su sistemski rizici na kraju prethodne godine bili i dalje prisutni, ali umjerenog nivoa.

„Finansijska pozicija građana i privrede, dvije glavne grupe klijenata prema kojima su banke izložene, i dalje je pod uticajem neizvjesnosti, posebno u kontekstu globalnog nepovoljnog ambijenta. Pritisci u državnim finansijama i dalje predstavljaju sistemski rizik, imajući u vidu visok nivo javnog duga u situaciji rastućih kamatnih stopa i pooštrenih uslova finansiranja na međunarodnom tržištu“, navodi se u saopštenju CBCG.

U cilju smanjenja tog rizika, ocijenjeno je da je neohodno kreiranje i sprovođenje adekvatnih fiskalnih mjera. Analizirajući izloženost bankarskog sektora prema državi, zaključeno je da trenutno ne predstavlja prijetnju finansijskoj stabilnosti, ali je potrebno njeno pažljivo praćenje od CBCG.

Savjet je usvojio i Izvještaj o stabilnosti cijena u prošloj godini, u kojem je analizirano kretanje inflacije u Crnoj Gori tokom prethodne godine, kada je zabilježena najveća inflacija od obnove nezavisnosti 2006. godine, i data prognoza za tekuću godinu.

Godišnja stopa inflacije u prošloj godini iznosila je 17,2 odsto, a najveći doprinos rastu cijena dale su one iz kategorije hrana i bezalkoholna pića, stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva i prevoz“, rekli su iz CBCG.

Oni su dodali da se očekuje opadanje inflacije u ovoj godini, pa tako modelska prognoza CBCG za kraj tekuće godine projektuje inflaciju u rasponu od 2,9 odsto do 5,7 odsto, sa centralnom tendencijom od četiri odsto.

„Ekspertska procjena CBCG prognozira nešto višu stopu inflacije za kraj godine, u rasponu od tri do sedam odsto“, kazali su iz te institucije.

U cilju usklađivanja domaće regulative iz oblasti stečaja i sanacije banaka sa važećim EU propisima, Savjet je utvrdio Nacrt izmjena i dopuna Zakona o stečaju i likvidaciji banaka.

Zbog usklađivanja sa izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu, koji stupa na snagu 8. oktobra, Savjet je donio odluku o načinu vođenja registra platnih institucija i institucija za elektronski novac.

Savjet je usvojio i Izvještaj o poslovanju i sprovođenju politike CBCG za januar i februar i razmatrao ostala pitanja iz svoje nadležnosti.

