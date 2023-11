Uskoro zakonsko rješenje o osnivanju KGF-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo ekonomskog razvoja će veoma brzo predložiti zakonsko rješenje prema Vladi u smislu osnivanja Kreditno-garantnog fonda (KGF), najavio je resorni ministar, Nik Gjeloshaj.

On je kazao da će Kreditno-garantni fond, kao nezavisna i održiva institucija, obezbijediti olakšan i povećan pristup finansijskim sredstvima za mikro, mala i srednja preduzeća, preduzetnike i građane koji obavljaju komercijalnu djelatnost.

“Kreditno-garantni fond, za ekonomski razvoj biće prekretnica koja će u narednom periodu da garantuje za veliki broj kredita u iznosu do 200 miliona EUR što će doprinijeti otvaranju velikog broja radnih mjesta”, naveo je Gjeloshaj, koji je i potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku.

On je rekao da će Evropska banka za obnovu i razvoj biti njihov partner i zajedno sa njihovim konsultantima koje su im obezbijedili u ovom projektu, će doći do konačnog zakonskog rješenja.

“Naša obaveza je da početni kapital Fonda, koji će da obezbijedi Vlada u budžetu za narendu godinu, iznosi deset miliona EUR”, dodao je Gjeloshaj.

Osim sektora malih i srednjih preduzeća koji je dominantan segment crnogorske privrede, sredstva će biti namijenjena i posebnim grupama kao što su: preduzeća u većinskom vlasništvu žena, poljoprivrednici, turistička preduzeća, IT kompanije, kompanije za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije.

“Osovina ekonomskog razvoja je osnaživanje malih i srednjih preduzeća”, poručio je Gjeloshaj.

