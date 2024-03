URA: Spajić i Radulović nastavljaju sa obmanama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada premijera Milojka Spajića, kako su kazali iz Građanskog pokreta URA, nastavlja sa “paf paf” politikom, koja se ogleda u donošenju protivzakonitih i netransparentnih odluka, kao i predstavljanju rezultata 43. Vlade kao sopstvenih.

“Najnoviji primjer za to je finansiranje nastavka izgradnje dionice auto-puta Mateševo-Andrijevica”, saopštili su iz Građanskog pokreta URA.

Oni su napomenuli da smo prvobitno imali najave Spajića i ministra saobraćaja i pomorstva, Filipa Radulovića, da će se nastavak izgradnje auto-puta finansirati iz budžetskih sredstava i da će izgradnja krenuti već tokom ove godine.

“Na sreću svih građana, sa čijim novcem se nova Vlada razbacuje, dok olako državu dodatno zadužuju, Spajić i Radulović su se sada predomislili i odlučili se da ipak opovrgnu ono što su najavljivali, kao i nebrojano puta do sada, pa će se nastavak izgradnje auto-puta finansirati iz granta od 200 miliona od Evropske komisije (EU) i 200 miliona EUR jeftinog kredita od Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD-a”, dodali su iz URA.

Da bi sve, kako su naveli iz URA, dobilo komični karakter, potrudili su se Spajić i Radulović predstavljajući to kao svoj uspjeh.

“Istina je da je Vlada Dritana Abazovića dogovorila sa EK dobijanje granta od 200 miliona i kredita sa kamatom od jedan odsto za nastavak izgradnje auto-puta”, poručili su iz URA.

Iz Građanskog pokreta URA su zaključili da oni blagonaklono gledaju na to što se Spajićeva Vlada diči rezultatima Vlade Abazovića, jer time jasno potvrđuje ispravnost njene politike i njen domaćinski odnos prema javnim finansijama.

