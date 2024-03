URA: Građani dobili samo smanjenje cijena od dva do deset centi za 43 proizvoda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Cijene za 43 proizvoda su, akcijom Vlade, snižene svega pet do 15 odsto, što u praksi najčešće znači od dva do deset centi po proizvodu, zbog čega su građani bili vidno razočarani, saopšteno je iz Građanskog pokreta URA.

Iz te partije su rekli da smo u utorak dobili još jednu potvrdu da je akcija Vlade premijera Milojka Spajića kojom su ograničene marže i to u samo jednom broju marketa samo loša kopija akcije Stop inflaciji.

Oni su podsjetili da su akcijom Stop inflaciji koju je sprovela Vlada Dritana Abazovića u saradnji sa privredom cijene bile snižene u prosjeku 30 odsto, što je dva do tri puta više od akcije koju sprovodi Spajićeva Vlada.

Iz URA-e su rekli da je akcija Stop inflaciji obuhvatala mnogo veći broj proizvoda, počev od prehrambenih, gdje smo po jednom marketu imali od 200 do 300 proizvoda na akciji sa jasno predstavljenim spiskom i označenim proizvodima na samim prodajnim mjestima.

Takođe, tada su u akciju bile uključene i prodavnice bijele tehnike, apoteke, ali i neki ugostiteljski objekti što je samoj akciji davalo, kako su naveli, širok opseg i ponudu od preko hiljadu proizvoda.

“Slušali smo mjesecima nevješta opravdanja Spajićeve Vlade zašto je prekinuta akcija Stop inflaciji, pa onda najave kako će oni sprovesti mnogo bolju akciju u kojoj će cijene biti niže pet hiljada artikala, a na kraju smo dobili to da su cijene snižene na dva mjeseca za 43 proizvoda i to u simboličnim iznosima od dva do deset centi. Time je jasno da ovom akcijom građani neće moći da uštede više od deset, 20 EUR po potrošačkoj korpi na mjesečnom nivou, a poređenja radi, za vrijeme akcije Stop inflaciji mogli da uštede i do 150 EUR“, naveli su iz URA-e.

Oni su dodali da polako sve veći broj građanki i građana shvata da Spajićev populizam ne poznaje granice i da im 44. Vlada najčešće prodaje samo maglu.

