Uplaćena pomoć radnicima Instituta

Igalo, (MINA-BUSINESS) – Zaposlenima u Institutu “Simo Milošević” u Igalu uplaćena je preko sindikalne organizacije jednokratna novčana pomoć u iznosu od 37,5 hiljada EUR, koje su uplatile Opština Herceg Novi i lokalna Turistička organizacija.

Predsjednica Sindikata zaposlenih, Marija Obradović, kazala je u emisiji Mreža na TVCG da su se za ovu pomoć prijavili najugroženiji radnici, koji su dobili po 250 EUR.

“Ova pomoć je neznantna za naše radnike. Imali smo 29 radnika koji će dobiti po 250 EUR, a ostali dio je podijeljen preostalim radnicima kojih je 555, dakle oni su dobili po 54,5 EUR. To nije poseban iznos, ali pomoći će zaposlenima da se makar jedan račun plati”, dodala je Obradović, prenosi portal RTCG.

Obradović je kazala da su se za pomoć obraćali i Vladi, sa molbom da ih isplate iz budžetskih rezervi.

“Nažalost, nijesmo dobili odgovor od Vlade”, rekla je Obradović, podsjetivši da će se naredne sedmice organizovati potpisivanje peticija za očuvanje Instituta i u Podgorici.

Ona je podsjetila da zaposlenima u ovom trenutku već kasne dvije plate – julska i avgustovska.

“Sad će biti i četiri mjeseca kako nije potpisan kolektivni ugovor. Situacija je urgentna, čeka nas jesen i zima, a to kada kažem ne pretjerujem”, zaključila je Obradović.

