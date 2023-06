UPC: Za pet mjeseci rekordna naplata prihoda od milijardu EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava prihoda i carina (UPC) ostvarila je u prvih pet mjeseci ove godine rekordnu bruto naplatu budžetskih prihoda u iznosu od milijardu EUR, odgovoreno je agenciji Mina-business iz te institucije.

Oni su kazali da je naplata ostvarena od 1. januara do 31. maja ove godine veća 210 miliona EUR, odnosno 26 odsto nego u istom periodu prošle godine.

“Takođe, bruto naplata poreskih i carinskih prihoda za pet mjeseci ove godine je iznad plana 20 odsto, odnosno 172 miliona EUR”, precizirano je iz kabineta direktora UPC, Vladimira Bulajića.

Iz UPC su dodali da je, prema strukturi prihoda, zabilježen rast naplate kod svih kategorija, a najznačajniji kod poreza na dobit pravnih lica, na dodatu vrijednost (PDV), doprinosa i akciza.

Po osnovu poreza na dobit pravnih lica naplaćeno je 127,5 miliona EUR za pet mjeseci ove godine, što je 55 miliona ili 76 odsto više u poređenju sa istim prošlogodišnjim periodom, a 29 odsto u odnosu na plan.

Petomjesečna bruto naplata PDV-a iznosila je 451,2 miliona EUR, što je 93,6 miliona EUR ili 30 odsto više u odnosu na isti period prošle godine, dok je iznad plana prihoda 16 odsto.

Naplata doprinosa za pet mjeseci ove godine iznosila je 201 miliona EUR, što je 38 miliona ili 23 odsto više nego prethodne godine, a 27 odsto u odnosu na plan.

Ostvarena petomjesečna bruto naplata po osnovu akciza iznosila je 110 miliona EUR i veća je devet miliona ili devet odsto u odnosu na isti period prošle godine, a deset odsto u odnosu na plan.

Po osnovu carine naplaćeno je 20 miliona EUR, što je više šest miliona EUR ili 44 odsto u odnosu na pet mjeseci prethodne godine i na plan.

U UPC očekuju još bolju naplatu tokom ljetnje turističke sezone, ukazujući i na pojačane kontrole poslovanja poreskih i carinskih obveznika.

