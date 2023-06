UPC: Uspješno realizujemo projekat CIS-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Projekat pod nazivom Podrška Upravi prihoda i carina Crne Gore (UPC) na unapređenju Carinskog informacionog sistema (CIS) se uspješno realizuje, uz blagovremeno sprovođenje dosadašnjih aktivnosti, ocijenio je Upravni odbor (UO) projekta.

Kako su saopštili, cilj tog značajnog posla je da se stvore uslovi za potpuno elektronsko poslovanje u sprovođenju carinskih postupaka.

Nadogradnjom CIS-a će se omogućiti da se, osim carinske deklaracije, elektronski podnose i prateća dokumenata, a izradiće se i arhivska aplikacija za čuvanje ovih dokumenata.

Vršiteljka dužnosti pomoćnice direktora UPC u Sektoru za carinske poslove, Tatjana Vujisić, kazala je da su članovi UO konstatovali na sjednici prošle sedmice da se sve dosadašnje aktivnosti blagovremeno i uspješno realizuju i precizirali aktivnosti koje će se sprovesti u narednom periodu.

„Ovo je vrlo značajan projekat koji doprinosi olakšavanju trgovine, uz istovremeno smanjenje mogućnosti zloupotreba i povrede propisa”, rekla je Vujisić.

Sastanku UO u UPC prisustvovali su predstavnici te državne institucije, ministarstava finansija i evropskih poslova, kao i konzorcijuma s kojim je ugovoren posao.

Završena je prva faza projekta u kojoj su izrađene tehničke i funkcionalne specifikacije, na osnovu kojih će konzorcijum – ZZI Slovenija i ZZI Podgorica izraditi aplikacije do kraja septembra ove godine.

UPC treba da ih testira do novembra ove godine.

“S obzirom na to da je jedna od aplikacija izrađena prije predviđenog roka, UPC je počela testiranje. Pojedinačno će se testirati svaka aplikacija, odmah nakon izrade, da bismo imali dovoljno vremena za testiranje svih aplikacija kao cjeline”, precizirala je Vujisić.

Sadašnja, druga faza za unapređenje CIS-a podrazumijeva testiranje dostavljenih funkcionalnosti aplikacija u Registru upravljanja rizicima (RUR) i aplikacijama baze podataka o rizicima (ERI).

Realizacija projekta je počela krajem novembra prošle godine, a završetak je predviđen u prvom kvartalu 2025. godine.

Ugovorena sredstava iz IPA II za ovu namjenu iznose 345 hiljada EUR.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS