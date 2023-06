Ukinuli odluku o ograničavanju cijene peleta

Podgorica, (MINA) – Vlada je odlučila da ukine mjeru o ograničavanju cijene peleta jer, kako se navodi, njegova tržišna vrijednost niža je od maksimalno određene maloprodajne cijene.

Kako je saopšteno nakon sjednice Vlade, i u narednom periodu biće nastavljeno sa ograničavanjem maksimalnih marži na pšenično bračno, šećer, suncokretovo ulje i kuhinjsku so u trgovinama na veliko na pet, a u malim trgovinama na sedam odsto.

Iz Vlade su rekli da je istovremeno konstatovano da su prestali razlozi da se produžava ograničavanje cijena peleta.

“Jer je trenutno njegova tržišna vrijednost niža od maksimalno određene maloprodajne cijene, pa je Vlada donijela izmjenu odluke kojom je ta mjera ukinuta”, kazali su iz Vlade.

Vlada je usvojila konsolidovani izvještaj o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru Crne Gore za prošlu godinu.

“U dijelu izvještaja koja se tiče ocjene sistema upravljanja i unutrašnjih kontrola navodi se da je upravljačka odgovornost i dalje najveći izazov u javnom sektoru”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, uprkos ostvarenim rezultatima, neophodno je jačati odgovornost rukovodioca za povjerene zadatke i ostvarivanje ciljeva, kao i da svi korisnici sredstava budžeta kontinuirano procjenjuju i unapređuju praksu upravljanja i unutrašnjih kontrola.

Vlada je usvojila strategiju razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori 2023-2026 godine sa akcionim planom za sprovođenje Strategije za period 2023-2024.

“U diskusiji je istaknuto da je učešće i rast mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP) od ključnog značaja za budući rast i razvoj ekonomije Crne Gore, s obzirom da ovaj sektor čini veoma važan udio ekonomske aktivnosti u zemlji, ali i u regionu Zapadnog Balkana i ima snažnu orijentaciju ka jedinstvenom tržištu Evropske unije”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, opšti cilj politike MMSP definisane tom strategijom je težnja da se ojača sektor MMSP da može da predstavlja pokretačku snagu u transformaciji/tranziciji Crne Gore ka digitalnoj i održivoj ekonomiji.

Na sjednici je donijet akcioni plan za sprovođenje strategije razvoja ženskog preduzetništva 2021-2024, za period 2023-2024. godine.

Kako se navodi, u okviru akcionog plana definisani su sljedeći strateški ciljevi: izgradnja povoljnog ambijenta za održivi razvoj ženskog preduzetništva, jačanje konkurentnosti ženskog biznisa i zagovaranje interesa i pozicioniranost žena preduzetnica.

“Akcioni plan sadrži 79 aktivnosti za čiju implementaciju u ovoj godini će biti izdvojeno 14.364.125 EUR, a u 2024. godini 14.274.500 EUR”, rekli su iz Vlade.

Vlada je usvojila program razvoja ruralnog turizma Crne Gore 2023–2025. godine s akcionim planom.

Strateški cilj razvoja ruralnog turizma je, kako se navodi, usmjeren ka razvoju diverzifikovane i autentične ruralne turističke ponude Crne Gore koja će stvoriti osnov za poboljšanje životnog standarda stanovništva u ruralnom području i zaustavljanje depopulacije ruralnih područja.

“Novim programom se obezbjeđuju sveobuhvatne informacije o svim relevantnim pitanjima koje treba riješiti u dugoročnom periodu, kako bi se stvorili preduslovi za turističku valorizaciju ruralnog područja Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da će dokument poslužiti kao osnova za realizaciju vizije u smislu implementacije politike razvoja ruralnog turizma, što znači da će se primjenom mjera iz akcionog plana obezbijediti i prikupljanje sredstava za sprovodenje konkretnih aktivnosti, kako iz donatorskih, tako i iz domaćih budžetskih fondova.

“Programski ciljevi ruralnog turizma definisani su u pravcu formiranja turističkog proizvoda u ruralnom području Crne Gore, zatim kao mjere i aktivnosti za razvoj proizvoda, za unapređenje marketinških aktivnnosti, a sve radi poboljšanja kvaliteta ponude i podizanja nivoa usluge, razvoja ljudskih resursa i uspostavljanja optimalne organizacione strukture na područjima opština”, rekli su iz Vlade.

Na sjednici je usvojena informacija o kratkoročnoj podršci aktivnostima Ambasade Crne Gore u Srbiji u cilju jačanja ekonomske diplomatije.

“Imajući u vidu da Vlada Crne Gore intenzivno radi na kreiranju povoljnijih uslova za privlačenje stranih direktnih investicija i otvaranja novih tržišta, kao i da je u Beogradu sjedište preko trideset ambasada koje su na nerezidentnoj osnovi akreditovane za Crnu Goru, prepoznat je potencijal Ambasade u cilju promovisanja ekonomsko-kulturne diplomatije”, kazali su iz Vlade.

Kako se dodaje, održavanjem periodičnih prezentacija ekonomskih i investicionih potencijala Crne Gore se otvaraju mogućnosti za potencijalne investitore iz zemalja koje su na nerezidentnoj osnovi akreditovane za Crnu Goru, a posebno za države koje su geografski udaljene.

“Takođe, prepoznaju se potencijali za relizaciju projekata na bilateralnom i regionalnom nivou u oblasti infrastrukture, poljoprivrede, inovacija i digitalizacije, energetike, s akcentom na diversifikaciju energetskog snadbijevanja”, dodaje se u saopštenju.

Kako se navodi, zato je potrebno da Ambasada Crne Gore u Beogradu dodatno intenzivira aktivnosti u tom pravcu, a za realizaciju postavljenih zadataka je obezbijeđeno 40 hiljada EUR iz tekuće budžetske rezerve.

Na sjednici je donijeta i odluku o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje pristupnog puta do izlazne stanice „Kuk“ – žicare Kotor Lovćen, čime se, kako se navodi, ispunjavaju formalni uslovi za efikasnu realizaciju ovog najznačajnijeg infrastrukturnog projekta za unapređenje turističke ponude.

