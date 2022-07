Uhapšenima u predmetu “Plantaže” pritvor do 30 dana

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bivšim članovima Odbora direktora podgoričke kompanije “Plantaže” Veselinu Vukotiću, Božu Mihailoviću, Dušku Peroviću, Seadu Šahmanu i Đorđiju Rajkoviću određen je pritvor do 30 dana, nakon saslušanja kod sudije za istragu podgoričkog Višeg suda, prenose Vijesti.

Oni se sumnjiče da su zloupotrebom službenog položaja u privrednom poslovanju pričinili štetu podgoričkoj kompaniji “Plantaže”.

Iz Specijalnog državnog tužilaštva je ranije rečeno da je pritvor predložen zbog okolnosti koje ukazuju da mogu ometati postupak uticanjem na svjedoke.

Njih petorica su uhapšeni 11. jula u akciji “Plantaže” zbog malverzacija u poslu sa fabrikom briketa – poslom kojim je državna kompanija navodno oštećena za više miliona.

Tada je uhapšena i Anica Hajduković koja je puštena da se brani sa slobode.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS