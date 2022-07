Uhapšeni bivši članovi Odbora direktora Plantaža

Podgorica, (MINA-BUSIENSS) – Službenici Uprave policije jutros su, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), uhapsili šest bivših članova Odbora direktora Plantaža.

“Slobode su lišeni V.V, B.M, Đ.R, S.Š, D.P. i A.H. zbog sumnje da su izvršili krivično djelo zloupotreba službenog položaja u privrednom poslovanju”, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Kako se dodaje, pripadnici Specijanog policijskog odjeljenja su izvršili pretrese na više lokacija u kojima je oduzeto više desetina hiljada EUR.

“Službenici Uprave policije u saradnji sa SDT-om nastavljaju aktivnosti na ovom predmetu, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena”, zaključuje se u saopštenju.

