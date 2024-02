Udovičiću produžen mandat još tri godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izvršni direktor Crnogorskog Telekoma, Stjepan Udovičić, reizabran je na tu poziciju, a funkciju će, u skladu sa odlukom Odbora direktora kompanije, obavljati do 30. septembra 2027. godine.

Iz Crnogorskog Telekoma je saopšteno da je, od oktobra 2021. godine, od kada je Udovičić na čelu kompanije, ostvaren rast u gotovo svim segmentima poslovanja, uključujući i investicioni iskorak koji je Telekom pozicionirao kao čvrstog lidera u 4G i 5G transformaciji mobilne mreže u Crnoj Gori.

“Crnogorski Telekom zvanično ima najveću i najbržu 4G i 5G mobilnu mrežu u zemlji, pokrivenost 5G signalom na nivou od 83 odsto, uz odluku o zakupu najviše 5G spektra, zahvaljujući čemu su kreirani uslovi za jaku konkurentsku prednost kompanije u narednih 15 godina”, navodi se u saopštenju.

Širenje fiksne optičke mreže, kontinuirani rast korisničke baze, inovativna rješenja, jedinstvena na crnogorskom tržištu, kao što su VoLTE i VoWiFi tehnologija i eTrust usluga elektronskog potpisa, zatim nova TV platforma – Magenta TV, uključujući i odlične finansijske rezultate, takođe su dio argumentacije za reizbor Udovičića na čelnu poziciju vodeće telekomunikacione kompanije u Crnoj Gori.

Udovičić, kako je saopšteno iz kompanije, posjeduje bogato međunarodno iskustvo rada na rukovodećim pozicijama u telekomunikacionoj i medijskoj industriji širom svijeta, u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), Aziji, Africi i Evropi, a uz upućenost u globalne telekomunikacione trendove odlično poznaje i regionalno tržište telekomunikacija.

Udovičić je diplomirao ekonomiju, završio je MBA iz oblasti marketinga, a magistar je i u oblasti informacionih sistema na univerzitetu u Liverpulu u Velikoj Britaniji.

Udovičić je, povodom reizbora, kazao da je privilegija biti na čelu stručnog, inovativnog, ambicioznog CT tima, uz zahvalnost na ukazanom povjerenju članovima Odbora i Deutsche Telekomu.

“Vjerujem da je period za nama uvertira za rezultate koji će uslijediti. Pozicija tehnološkog lidera u Crnoj Gori, agilnost i kreativnost u odnosu prema potrebama i očekivanjima naših korisnika i tržišta, razvijanje vještina i kompetencija zaposlenih, kreiranje radnog ambijenta koji stimuliše kreativnost, održavanje imidža odličnog poslodavca – biće naša prioritetna usmjerenja na kojima ćemo raditi”, naveo je Udovičić.

On je rekao da je prethodno iskustvo u radu sa ljudima u Telekomu odlična baza, a i daje mu za pravo da zaključi da imaju potencijal, znanje i odvažnost za visoko postavljene standarde i rezultate koji mogu da pariraju i najnaprednijim svjetskim trendovima.

“To smo dokazali do sada, ali i od sada ćemo nastaviti da potvrđujemo superiornu poziciju Crnogorskog Telekoma na domaćem tržištu, a u regionu i šire, ulogu igrača, koji je prisutan i ne prestaje da iznenađuje rezultatima, kvalitetom i inovativnim rješenjima“, zaključio je Udovičić.

