U zajedničkoj misiji ka jačanju kapaciteta ICT sektora u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Digitalno transformisana Crna Gora je zajednički interes svih, pri čemu njen proces i te kako treba da bude ubrzan, ali i veoma oslonjen na domaći ICT sektor koji treba da bude njen nosilac, ocijenjeno je iz Ministarstva ekonomskog razvoja.

Državni sekretar Ministarstva ekonomskog razvoja, Goran Jovetić, kazao je da je usmjerenje Vlade i Ministarstva ekonomskog razvoja da kreiraju programe podrške privredi koji će imati za cilj pokretanje i dalje snaženje privredne aktivnosti uz jačanje konkurentnosti domaćih proizvoda i usluga.

“U tom kontekstu smo već započeli širok krug javnih konsultacija sa svim zainteresovanim stranama, od privrednog sektora do stručne i akademske zajednice, kako bi se našlo optimalno rješenje za adekvatnu podršku privredi, a akcenat će svakako biti na jačanju proizvodne djelatnosti i trasnformaciji privrede ka digitalnom i zelenom poslovanju”, rekao je Jovetić u srijedu na dodjeli sertifikata završenog Adižes Leadership programa namijenjenom top menadžerima iz renomiranih IT kompanija crnogorskog klastera ICT Cortex uz podršku Evropske unije i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u saradnji sa Ministarstvom ekonomskog razvoja.

Program je trajao sedam mjeseci, a polaznici su imali priliku da uče o transformaciji kompanija i vještinama menadžmenta sa fokusom na iskustveno učenje i razmjenu znanja.

Teme koju su polaznici prošli bile su donošenje odluka, upravljanje promjenama, životni ciklusi preduzeća, finansije za top menadžere, lična efikasnost, poslovno pregovaranje i upravljanje ljudima uz praktične alate i preporuke za rad.

Jovetić je kazao da su djelovanje i aktivnosti ICT klastera Cortex jedan od najboljih primjera zajedničkog djelovanja privrede i jake saradnje sa institucijama na nacionalnom i lokalnom nivou.

“Vjerujemo da ćemo zajedničkim naporima na svim poljima, prije svega strateškim pristupom i Vladinim politikama, kroz međuresornu saradnju, doprinijeti procesu digitalne transformacije crnogoske privrede i stvaranja digitalnog društva”, rekao je Jovetić.

Projekat je realizovan u okviru programa koji je finansirala Evropska unija u iznosu od 1,4 miliona EUR, te se zvanicama i polaznicima programa obratila i ambasadorka EU u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa i poručila da je Evropska unija nepokolebljiva u svojoj podršci ekonomskom razvoju Crne Gore, što je vidljivo i u prioritetima navedenim u Planu rasta za Zapadni Balkan.

“Ta inicijativa otvara vrata Crnoj Gori za pristup sredstvima u iznosu od preko 400 miliona EUR direktne podrške, a na osnovu usvajanja ključnih reformi, uključujući i reforme u oblasti razvoja privatnog sektora i poslovnog ambijenta”, rekla je Popa.

Cijeli program podržala je Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), čiji je šef kancelarije za Crnu Goru, Remon Zakaria, kazao da su mala i srednja preduzeća ključni sektor za razvoj crnogorske ekonomije.

“Raduje nas što podržavamo njihov razvoj kroz savjetodavne usluge uz podršku finansiranja od EU i u bliskoj saradnji sa Ministarstvom ekonomskog razvoja”, naveo je Zakaria.

Jačanje kapaciteta i razvoja vještina imalo je priliku da unaprijedi 36 učesnika programa koji dolaze iz top menadžmenta ili rukovodećih pozicija renomiranih ICT kompanija klastera Cortex: Alicorn, AI, Bild Studio, Coinis, Codeus, Čikom, Data Design, Euro-Unit Montenegro, Fleka, Logate, Oykos Development i Telemont.

U ime domaćina i predstavnika ICT klastera Cortex, prisutnima se obratio i predsjednik skupštine ICT klastera Cortex, Branimir Bukilić, koji je kazao da su kao ICT klaster, realizovali brojne aktivnosti koje su fokusirane na strateške ciljeve zacrtane po samom osnivanju, a u skladu sa agendom Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja koje im je pružilo veliku podršku.

“Vjerujemo da domaća IT privreda, čiji je predstavnik upravo Cortex, treba i može da bude Vladin saveznik kada govorimo o digitalnoj transformaciji društva, te ostalim kapitalnim projektima”, rekao je Bukilić.

Sertifikate je dodijelio Matija Dautović ispred kancelarije EBRD u Crnoj Gori.

