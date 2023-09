U toku prijave za treću generaciju BoostMeUp programa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prijave za treću generaciju najvećeg predakceleracijskog programa u Crnoj Gori – BoostMeUp otvorene su do 15. septembra.

Iz Crnogorskog Telekoma su saopštili da je BoostMeUp program koji preduzetnicima omogućava da razviju svoju ideju uz podršku renomiranih eksperata iz različitih oblasti.

Nosilac programa je Inovacioni-preduzetnički centar (IPC) Tehnopolis, a partneri na programu su Naučno-tehnološki park Crne Gore, Univerzitet Crne Gore, Crnogorski Telekom i Naučno-tehnološki park Beograd.

„Kroz nekoliko faza, dobićete priliku da razvijete svoju inovativnu ideju i pripremite je za uspjeh na tržištu. Osim toga, šest najboljih timova dobiće materijalnu podršku od sedam hiljada EUR za razvoj svoje ideje, a tri najbolja tima dobiće po četiri hiljade EUR za pokrivanje troškova za učešće na međunarodnim konferencijama u cilju promocije svojih start up-ova“, navodi se u saopštenju.

Učesnici mogu biti novoosnovana preduzeća i timovi sa boravištem ili prebivalištem u Crnoj Gori koji rade na inovaciji koja je u nekoj od oblasti Strategije pametne specijalizacije Crne Gore (S3.me) i/ili pogađa neki od UN Ciljeva održivog razvoja (SDG), uz određene kriterijume koji su navedeni u Vodiču kroz BoostMeUp.

„Pridružite nam se kako bismo vam pomogli da ubrzate svoj put ka uspjehu, razvijete svoju ideju i povežete se sa drugim preduzetnicima i ekspertima“, navodi se u saopštenju.

Prijave su otvorene do 15. septembra, a program traje do 30. marta naredne godine.

Više informacija može se naći na sajtu www.boostmeup.me.

