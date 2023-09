U Tivtu odmara osam odsto više turista

Tivat, (MINA-BUSINESS) – U Tivtu, prema podacima s kraja avgusta, boravi 6,5 hiljada gostiju, osam odsto više nego u istom prošlogodišnjem periodu, saopštili su iz lokalne Turističke organizacije (TO).

Hotelski smještaj već duži period bilježi rast i bolju popunjenost u odnosu na prethodnu godinu, prenosi Radio Tivat.

U hotelima trenutno borave 932 gosta, odnosno 24 odsto više nego prošle godine. U hotelima odmaraju uglavnom stranci, njih 877.

Prema posljednjim podacima TO-a, pet odsto je zabilježen porast gostiju i u privatnom smještaju, tako da trenutno na tivatskoj rivijeri odmara 5,47 hiljada turista, od kojih samo 11 domaćih.

U ostalim vidovima smještaja, odmaralištima i kampovima, broj gostiju je na istom nivou kao i prošle sezone. U kampovima ih je 29, a u odmaralištima 70 stranaca.

U TO su zadovoljni posjetom i nadaju se da će se takav trend posjete nastaviti i u postsezoni.

