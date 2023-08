U Kotor sjutra stižu dva kruzera

Kotor, (MINA-BUSINESS) – U bokokotorski zaliv sjutra će uploviti dva kruzera sa 5,9 hiljada gostiju, od kojih je 4,41 hiljadu putnika i 1,5 hiljada članova posade.

Iz kotorske luke u osam sati je isplovio manji brod Excellence Adria, prenosi Radio Kotor.

Prema informaciji iz Luke Kotor, sjutra u sedam sati će iz Dubrovnika uploviti Marella Explorer sa 2,13 hiljade putnika i 778 članova posade.

On će isploviti sjutra u 16 sati za Zadar.

Takođe, u Kotor će sjutra će iz Venecije u 14 sati uploviti MSC Armonia.

Na njemu je 2,28 hiljada putnika i 726 članova posade. Isploviće istog dana u 20 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS