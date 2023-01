U Herceg Novom zadovoljni posjetom za praznike

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – U Turističkoj organizaciji (TO) Herceg Novi zadovoljni su posjetom turista za novogodišnje praznike, a prema posljednjim podacima, u gradu je preko tri hiljade gostiju.

Predstavnica TO Herceg Novi, Natalija Terzić, je za TVCG najavila i Praznik mimoze, koji će tradicionalno okupiti brojne posjetioce.

“Zadovoljni smo posjetom s obzirom na to da nijesmo imali organizovan doček na otvorenom. Lijepo vrijeme i ponuda hotelijera i restoratera, učinili su da novogodišnji praznici budu proslavljeni i da posjeta bude odlična”, kazala je Terzić, prenosi portal RTCG.

Praznik mimoze, kako je najavila, počinje 17. februara velikim koncertom Marije Šerifović, a 4. marta će ga “zatvoriti” Toni Cetinski.

“U međuvremenu, 25. februara imamo Egzit veče, kada će nastupiti DJ Klepton i Konstrakta. Tu su i maskenbali, trka karića, picigin, fešta od mimoze, ribe i vina, kulturne večeri”, dodala je Terzić i naglasila da će u programu Praznika mimoze biti preko 40 događaja.

