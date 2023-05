U Crnoj Gori preko 40 hiljada gostiju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori boravi preko 40 hiljada turista, što je 18 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period, saopšteno je iz Nacionalne turističke organizacije (NTO).

Predstavnica NTO-a, Milena Vujović, kazala je agenciji Mina-business da, ukoliko se poredi sa 2019. godinom, bilježimo rast od 43 odsto.

Ona je objasnila da je riječ o podacima koje su lokalne turističke organizacije o ostvarenom turističkom prometu po opštinama dostavile NTO-u 18. maja.

„Kada je riječ o opštinama koje su najposjećenije, na prvom mjestu je Budva, zatim Herceg Novi i Bar, ali takođe i Tivat, Kotor i Podgorica ove godine bilježe značajan rast broja turista“, navela je Vujović.

Ona je kazala da gotovo svi paramenti turističkog prometa, kako oni indirektni tako i direktni, pokazuju rastuće trendove.

„To je ono na čemu baziramo velika očekivanja od ove ljetnje turističke sezone“, dodala je Vujović.

Takođe, i najave u hotelima su na odličnom nivou za predstojeće mjesece.

„Primjera radi, kada govorimo o tim nekim indirektnim prihodima od turističkog prometa, prema podacima Nacionalnih parkova (NPCG), od početka godine bilježimo negdje oko duplo više prodatih ulaznica za NPCG“, precizirala je Vujović.

Ona je navela da su podaci odlični i njihova očekivanja za ovu ljetnju sezonu su prilično velika.

„Tokom ljetnje turističke sezone najveći broj turista gravitira oko primorja. Imajući to u vidu, mi smo poseban akcenat stavili u proteklom periodu na promociju nekih predjela koji su manje posjećeni tokom ljetnje turističke sezone. Tu prije svega mislim na sjever Crne Gore, ali i na centralni dio“, kazala je Vujović.

Ona je navela da, s obzirom na to da je prethodne godine posjećenost u nekim predjelima bila na rekordnom nivou, vjeruju da će se takvi trendovi nastaviti i u narednom periodu.

„Kada je riječ o strukturi turista, trenutni podaci pokazuju da je najveći broj turista iz regiona, gotovo kao i svake godine, ali pored njih zaista imamo veliki broj turista sa tržišta Njemačke, Austrije, Francuske, Velike Britanije, Poljske i Turske“, precizirala je Vujović.

Posmatrajući od početka godine imamo i, kako je dodala, značajan porast broja turista iz Kine, ali i Češke, Holandije i Danske.

Na pitanje o promotivnim aktivnostima i njihovom uticaju na porast broja turista, Vujović je odgovorila da NTO u kontinuitetu sprovodi studijske posjete medija.

„Na početku godine targetiramo tržišta koja su važna za ovu sezonu i tu intenziviramo promotivne aktivnosti u tom pravcu. Od izuzetne je važnosti biti prisutan u medijima na značajnim tržištima i mi smo u ovoj godini imali veliki broj takvih studijskih posjeta“, objasnila je Vujović.

Ona je navela da su imali i studijske posjete influensera, jer je značajno biti prisutan i na društvenim mrežama.

„Upravo iza nas je studijska posjeta influensera iz Slovenije, zatim novinara iz Slovenije, a u narednom periodu nas očekuje i grupa influensera iz Srbije“, najavila je Vujović.

To su, kako je kazala, samo neke od aktivnosti kada su u pitanju te studijske posjete.

„Svakako, u narednom periodu nas očekuju brojne studijske posjete medija sa tržišta Njemačke i nekih drugih tržišta koja su nam važna za ovu sezonu“, zaključila je Vujović.

