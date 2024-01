U Crnoj Gori boravi oko 14 hiljada turista

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori je, na osnovu nezvaničnih podataka, boravilo oko 14 hiljada turista, što predstavlja ostvarenje od 76 odsto u odnosu na uporedni podatak prošle godine.

Prema podacima od četvrtka koje o turističkom prometu u opštinama, lokalne turističke organizacije dostavljaju Nacionalnoj turističkoj organizaciji (NTO) na sedmičnom nivou, to je i rast od 137 odsto u odnosu na odgovarajući period 2019. godine.

Predstavnica NTO, Milena Vujačić, kazala je da, prema istim podacima, najveći broj turista bilježe Budva, Podgorica, Herceg Novi, Bar i Tivat, a turisti uglavnom dolaze iz Rusije, Njemačke, Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i sa tržišta regiona, odakle su i tradicionalno najbrojniji gosti.

NTO je u prethodnom periodu takođe sprovela anketu povodom posjećenosti tokom novogodišnjih praznika, koja je pokazala da su lokalne turističke organizacije uglavnom zadovoljne posjetom, a naročito one koje su imale pripremljene programe za taj period, prenosi Mediabiro.

“Anketa je pokazala da je 72,8 odsto ispitanika zadovoljno posjetom tokom novogodišnjih praznika. Njih 27,3 odsto je reklo da je zabilježena bolja posjećenost nego prethodne i 2019. godine”, navela je Vujačić.

Nakon ostvarenih ovako dobrih rezultata tokom novogodišnjih praznika, anticipira se kvalitetan nastavak zimske turističke sezone koji će najviše zavisiti od vremenskih prilika i prisutnosti snijega na crnogorskim skijalištima.

“Što se tiče narednog perioda, još je rano da dajemo neke konkretnije prognoze, imajući u vidu da se gosti upravljaju prema vremenskim uslovima, pa je tokom cijele zime karakterističan kasni buking. Veoma često gosti dva do tri dana pred polazak rezervišu svoj odmor”, kazala je Vujačić.

Kako bi se turizam u Crnoj Gori podigao na što veći nivo, te tokom cijele godine bilježila dobra posjećenost sa velikog broja emitivnih tržišta, NTO će i ove godine nastaviti sa intenzivnom promocijom putem digitalnih i tradicionalnih kanala promocije, stavljajući poseban fokus na tržišta od strateškog značaja, poput Francuske, Velike Britanije i Njemačke.

Osim ovih tržišta, Vujačić najavljuje i intenzivniju promociju koja će obuhvatiti i baltičke zemlje, Belgiju, Poljsku, Skandinaviju, Češku, Slovačku, tržište regiona i šire.

Planirano je učešče na nekim od najznačajnijih sajmova turizma u Evropi, ali i Kini i Sjedinjenim Američkim Državama.

“Ovog mjeseca ćemo predstaviti turističku ponudu na sajmu u Njujorku, što nam je jedno od tržišta gdje uočavamo veliki potencijal. To je prepoznala Evropska komisija za putovanja (ETC), koja u svom drugom kvartalnom izvještaju navodi da je Crna Gora među zemljama s najvećim rastom broja turista sa ovog tržišta u odnosu na 2019. godinu. Digitalni kanali promocije će nam biti jako važni u narednom periodu, te su pred nama velike marketinške kampanje s globalnim medijskim kućama i globalnim platformama za putovanja. Neke od njih smo već sproveli kao što su bile kampanje na BBC-u, Expediji, ili u saradnji sa najvećim britanskim tur operatorom Jet2”, poručila je Vujačić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS