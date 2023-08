U Čanju sezona mnogo lošija od očekivane

Bar, (MINA-BUSINESS) – U Čanju je sezona jako kasno počela i ne može se uporediti sa prošlogodišnjom, dok se špic, sa nekadašnje sredine jula, pomjerio ka početku avgusta, ocijenili su turistički poslenici.

Menadžerka kompleksa hotela Babović u Čanju, Dubravka Babović, kazala je da je ova sezona mnogo lošija od očekivane.

“Što se tiče ovogodišnje sezone, sve do polovine jula nije bila na nivou 2021. godine, ali od 20. jula možemo da kažemo da se situacija znatno popravila i nadamo se da će taj trend rasta posjećenosti biti još veći. Ipak, sezona je slabija i od svih godina prije korone. Nije bilo gužvi i do pred kraj jula u Čanju se moglo naći praznih soba, što se nije dešavalo u ovom periodu ranijih godina. Mi imamo oko 100 smještajnih jedinica, uglavnom dvokrevetne sobe i trenutna popunjenost je nekih 85 odsto”, rekla je Babović.

Ona smatra da povećanje cijena nije uticalo na nepopunjenost kapaciteta, prenosi Primorski portal.

“Prije bih rekla da su uticale vremenske neprilike koje su zadesile ne samo naše područje, već i region. Mislim da povećanje cijena od deset do 20 odsto nije moglo da utiče, jer su toliko povećane cijene i u gradovima iz kojih su dolazili turisti – Srbije, Bosne i Hercegovine (BiH) i Sjeverne Makedonije”, precizirala je Babović.

I na plaži Vela beach, koja je nosilac plave zastavice, situacija je dosta slična, nije bilo očekivane posjećenosti.

“Takođe je bilo dosta praznih ležaljki, čija se cijena kretala od deset do 20 EUR, do 20. jula, a onda, za nekih 15 dana narednih, možemo reći da je bila dobra popunjenost. Sada već možemo reći da jenjava sezona, iako su velike gužve na ulicama, što se može vidjeti i na glavnom šetalištu”, dodala je Babović.

Ona je navela da je Čanju i ove godine generalno nedostajala infrastruktura, prije svega prilaz, isključenje i uključenje u Čanj.

“Autobus koji dolazi iz Budve ne može da skrene, već mora da ide u Sutomore i okrene se, a teško se mimoilaze dva autobusa. Gosti dođu nervozni. Nema velike signalizacije za skretanje, pa gosti često promaše i pođu ka Petrovcu ili Sutomoru. Zatim, šetalište mora biti mnogo sređenije, sa mnogo više zelenila i palmi. Kad su u pitanju voda i struja, ima nestanaka, ali se brzo stanje dovede u red”, objasnila je Babović.

Ona je dodala da se nada da će raditi do polovine septembra.

