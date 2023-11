Turski TAV još zainteresovan za crnogorske aerodrome

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Turska kompanija TAV i dalje je zainteresovana za investiranje u crnogorske aerodrome, saopštio je ambasador Turske u Crnoj Gori, Bariš Kalkavan.

„Kompanije iz Turske spremne su da investiraju u željezničku infrastrukturu, ali i u oblast pomorstva. Takođe, spremni smo na saradnju u ključnim međunarodnim organizacijama”, kazao je Kalkavan na sastanku sa ministrom saobraćaja i pomorstva, Filipom Radulovićem.

Sagovornici su se saglasili da su Crna Gora i Turska do sada imale dobru saradnju, te vjeruju da će ona biti nastavljena i u narednom periodu.

“Spremni smo za dalju saradnju i siguran sam da naše dosadašnje odnose možemo dodatno unaprijediti. Postoji dodatan prostor za saradnju u brojnim oblastima”, rekao je Radulović.

U cilju bolje povezanosti u Crnoj Gori osnovana je Turska privredna komora Turkcham koja okuplja velike kompanije iz Crne Gore i Turske.

