Turistički potencijali Bara predstavljeni medijima iz Belgije

Bar, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija (TO) Bar bila je domaćin novinarskoj ekipi belgijske radio emisije Grandeur Nature, koja snima emisije o sjeveru i primorju Crne Gore.

“Riječ je o emisiji koja se već 25 godina emituje na jednoj od najslušanijih belgijskih radio stanica VivaCite, koja ima publiku od preko pola miliona slušalaca”, navodi se u saopštenju.

U Crnu Goru su, kako se dodaje, došli sa ciljem da predstave belgijskoj javnosti prirodne ljepote naše zemlje, a posebno ih je oduševila netaknuta priroda i kontasti u kojima su imali priliku da uživaju tokom prethodne sedmice.

Helene Bernard je kazala da je prvi put u Crnoj Gori, u toj veličanstvenoj zemlji.

“Zaista mi je drago što sam imala priliku da vidim toliko raznolikosti za ovaj kratak period. Za emisiju imamo već dosta materijala o prirodi, nacionalnim parkovima, flori i fauni, ali i sami vidimo da ovdje ima još dosta stvari da se otkrije. To ostavljamo, nadam se, za idući put”, rekla je Bernard.

Budući da je fokus emisija na prirodnim ljepotama Crne Gore, prilikom posjete našem gradu obišli su Nacionalni park Skadarsko jezero, plažu Pješačac i selo Godinje.

Osim dvije radio emisije Grandeur Nature u trajanju od dva sata, ova posjeta će rezultirati i emitovanjem 35 radijskih spotova sedmično za najavu emisije, objavama na društvenim mrežama i blogu emisije, kao i trominutnim televizijskim prilogom na nacionalnom kanalu La Une.

Studijska posjeta, realizovana u saradnji sa Nacionalnom turističkom organizacijom (NTO), doprinijeće, kako su zaključili, boljoj vidljivosti Crne Gore na tržištu Belgije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS