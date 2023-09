Turistička ponuda Bara predstavljena novinarima i turoperatorima iz Luksemburga i Njemačke

Bar, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija (TO) Bar prethodne sedmice ugostila je novinare i turoperatore iz Luksemburga i Njemačke, u cilju promocije potencijala barske rivijere.

Na više lokaliteta u barskoj opštini bili su predstavnici medija, PR agencija, kao i turoperatori koji će u svojim reportažama i preko društvenih mreža u Luksemburgu i Njemačkoj prenijeti svoje impresije kada je u pitanju turistička ponuda i manifestacije u Baru i Crnoj Gori.

“Uživao sam u Baru, naročito u pejzažu grada koji se nalazi između mora i planina. Pogled na planine iza starog grada Bara je zadivljujući i veoma impresivan. Svima bih toplo preporučio da dođu i posjete ovaj prelijepi grad”, rekao je prestavnik prestižnog dnevnog lista Luxemburger Wort, Frank Ernest.

Predstavnica turoperatera ULT, Lydia Heinisch, kazala je da je njen utisak bio zaista poseban.

„Ranije sam bila u posjeti susjednoj državi Hrvatskoj, bila sam i u Sloveniji, ali Crna Gora je zaista drugačija, predivna priroda, skrivena mjesta. Uvijek je posebno kada dođete u grad u kojem možete vidjeti i more i planine, a priroda je očuvana. Ovo je zaista tajna Evrope i nešto što svi treba da posjete. Hrana je veoma ukusna, i povrće i voće, gastronomska ponuda je definitivno ostavila odličan utisak na nas. Ljudi su izuzetno ljubazni i dobri domaćini. Njihovo gostoprimstvo se osjeća. Bar je odlično mjesto za one koji mnogo putuju i žele da otkriju različita mjesta u Evropi”, poručila je Heinisch.

Studijsku grupu iz Luksemburga činili su predstavnici prestižnih medija iz Luksemburga – popularni dnevni list Luxemburger Wort, čiji dnevni tiraž iznosi 50 hiljada primjeraka, zatim Reesen magazin za putovanja, nedjeljnik Revue, dnevne novine L’Essentiel koje se štampaju u tiražu od preko 70 hiljada primjeraka, kao i predstavnica luksemburškog turoperatora ULT, koji su imali priliku da se upoznaju sa prirodnim i kulturnim znamenitostima grada pod Rumijom.

Ovom prilikom, u saradnji sa Nacionalnom turističkom organizacijom (NTO), gosti iz Luksemburga posjetili su Virpazar, tvrđavu Besac, upriličeno je krstarenje Skadarskim jezerom, posjeta Starom Baru, Staroj maslinu i na kraju dana su uživali u šetnji Šetalištem kralja Nikole, dok su gosti iz Njemačke obišli Stari grad Bar i Staru maslinu.

U cilju umrežavanja privrede sa njemačkim tržištem, NTO je organizovala i poslovnu radionicu na kojoj je bilo prisutno oko 40 crnogorskih turističkih privrednika i predstavnika sedam značajnijih turoperatora Wolff Ostreisen, Women Fair Travel, Fototouren, SPD Reiseservice, Lupe Reisen, Retroreisen i Highländer Reisen.

Iako većina turoperatora koji su u posjeti ranije nijesu uključivali Crnu Goru u svoje ponude, sada razmatraju mogućnost dodavanja Crne Gore u svoje itinerere.

TO Bar prepoznaje značaj ovakvih studijskih posjeta, imajući u vidu da ovaj način promocije putem prestižnih medija u Evropi i te kako doprinosi porastu broja turista sa zapadno-evropskog tržišta.

