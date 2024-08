Tunel Sozina blokiran zbog protesta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Mještani Crmnice i ove nedjelje blokirali su saobraćaj kroz tunel Sozina od devet sati.

Prema najavi organizatora protesta grupe građana Udruženje za razvoj i zaštitu Crmnice danas je planirana dvosatna blokada saobraćaja kroz tunel Sozina, prenosi Primorski portal.

Policija na Jadranskoj magistrali, na raskrsnici ka tunelu, preusmjerava saobraćaj preko Paštrovačke gore. Primorskom portalu je potvrđeno da je na protestu oko 50 građana.

Oni su ranije najavili blokadu tunela Sozina za nedjelju od devet do 11 sati.

Oni su poručili da Crmničani neće prihvatiti ništa dok se ne potpiše kvalitetan i pravno obavezujući ugovor koji će predstavljati trajno rješenje za problem naplate putarine kroz tunel Sozina. Jedan od zahtjeva je da dobiju besplatan prolazak kroz tunel Sozina.

