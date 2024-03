Trgovci uglavnom poštuju odluku Vlade

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Većina trgovačkih lanaca od utorka je spustila cijene za 43 vrste proizvoda za koje su ograničene marže u akciji Vlade i trgovaca pod nazivom Limitirane cijene, ali ima i suprotnih primjera, pišu Vijesti.

List prenosi da ima onih koji su u dane pred akciju imali iste cijene iz te grupe proizvoda, kao i u utorak kada su ih označili posebnom crvenom oznakom.

Vijesti su iz grupe proizvoda za koje su prema Vladinoj odluci ograničene marže na pet do 15 odsto u veleprodaji i maloprodaji izabrali devet proizvoda istog proizvođača i gramaže – litarski domaći jogurt, mlijeko bez čepa sa 2,8 odsto mliječne masti, riža dugog zrna, smrznuti grašak, kečap, sapun i šamponi za djecu, pasta za zube i toaletni papir, kojima je cijene uporedila u ponedjeljak prije akcije i u utorak kada su sniženja uvedena.

Kupovina potrošačke korpe od ovih devet proizvoda u utorak je koštala oko 2,2 EUR manje nego u ponedjeljak. Za ove artikle je početkom sedmice trebalo izdvojiti 16 EUR, a u utorak 13,81 EUR. Iako je ušteda značajna, dio trgovaca u Podgorici ne poštuje državne mjere, pa su im cijene iste kao prije početka akcije a neki od proizvoda nijesu ni označeni na pravi način, pokazalo je istraživanje Vijesti.

Najveći pad cijene među proizvodima obuhvaćenim akcijom, zabilježen je kod paste za zube koja je pojeftinila 90 centi.

Vlada je krajem prošle sedmice usvojila odluku o ograničenju trgovačkih marži, nakon dogovora sa trgovcima. Na spisku su 43 proizvoda, a iz Vlade su kazali da je to 500 artikala kada se uzmu u obzir sve grameže i proizvođači. Ovi proizvodi u marketima su označeni crvenom oznakom Limitirana cijena, akcija će trajati do kraja maja. Marža je razlika između nabavne i prodajne cijene robe.

U podgoričkoj trgovini koja je označila sve potrebne artikle, najveći pad cijene je zabilježen kod paste za zube od 125 mililitara, koja je jeftinija i do 90 centi. Niža je i cijena domaćeg jogurta “lazine” koja je snižena sa 1,35 EUR na 1,19, a slično je učinjeno i za jogurt “srna” koja je sada 14 centi jeftinija nego ranije. Cijena litra mlijeka bez čepa, novom akcijom je umanjena za deset centi pa sada iznosi 99 centi.

Za dvadesetak centi je jeftinije pakovanje riže dugog zrna, koja umjesto 1,19 EUR sada košta 98 centi, a za toliko je jeftiniji i blagi kečap. Blago jefitiniji je smrznuti grašak, kojem je cijena korigovana na niže za osam centi. Među proizvodima za bebe, cijena šampona od 400 mililitara sada je za oko 45 centi niža, pa taj artikal košta 3,34 EUR. Sapuni za djecu su takođe pojeftinili za oko 15 centi. U ovom marketu, cijena toalet papira je ostala ista prije i nakon stupanja državne akcije na snagu.

Sve četiri posjećene trgovine su učestvovale u akciji, ali nijedna nije umanjila cijene svih devet artikala koje su Vijesti pratile. Polovina trgovaca, odnosno dvije kompanije, označila je sve predviđenje artikle sa oznakom “limitirane cijene” ali u dva slučaja, nijesu mijenjale cijenu. Tako je cijena jogurta u jednom marketu ostala na nivou prije početka akcije, a druga trgovina nije korigovala vrijednost toalet papira.

Među ostalim trgovinama, jedna uopšte nije mijenjala cijene iako su artikli označeni i stavljeni na akciju. Taj market od praćenih devet, tri proizvoda uopšte nije uključio u akciju niti im mijenjao cijene. Ova trgovina je na pravi način označila tri artikla i smanjila im cijene, a među njima su domaći jogurt, šampon za bebe i pasta za zube.

Jedna trgovina uopšte nije mijenjala cijene toalet papira i kečapa, iako ih je označila akcijskom oznakom. Dodatno grašak i rižu, iako bi trebalo da budu, nije označila kao dio akcije a nije im korigovala ni cijenu. Državnu akciju su ispoštovali u slučaju preostalih pet artikala.

