Traže da Spajić i Vuković na kontrolnom saslušanju upoznaju građane sa programom Evropa sad 2

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poslanički klub Demokratske partije socijalista (DPS), sa kolegama iz opozicije, inicirao je kontrolno saslušanje premijera Milojka Spajića, ministra finansija Novice Vukovića i ministra energetike i rudarstva Saše Mujovića, pred skupštinskim Odborom za ekonomiju, finansije i budžet.

Tom inicijativom se traži od Spajića i Vukovića da javnost upoznaju sa dokumentacijom i načinom na koji će se sprovoditi program Evropa sad 2.

“Povod za drugo kontrolno saslušanje ministra Mujovića je negativan izvještaj o radu Crnogorskog elektrodistributvinog sistema (CEDIS), koji je objavila Državna revizorska institucija (DRI), i koja je zajedno sa menadžmentom Elektroprivrede (EPCG) i CEDIS-a takođe pozvana da prisustvuje saslušanju pred poslanicima”, navodi se u saopštenju poslaničkog kluba DPS-a.

Imajući u vidu da je u ekspozeu Spajić najavio sprovođenje programa ekonomskih reformi kroz program Evropa sad 2, kao i da taj program predstavlja sastavni dio koalicionog sporazuma parlamentarne većine, a uvažavajući činjenicu da Vlada još nije predstavila zvanična dokumenta koja treba da potvrde postojanje navedenog programa, kao i načine njegovog sprovođenja, u DPS-a smatraju da je obaveza Vukovića da upozna poslanike sa detaljima i strategijom navedenog programa, stoji u obrazloženju inicijative.

“Takođe, na temelju činjenice da je 14. februara DRI objavila zvaničnu reviziju godišnjeg finansijskog izvještaja CEDIS-a za 2022. godinu, i da je njime izraženo negativno mišljenje na reviziju godišnjih finansijskih izvještaja i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti poslovanja, smatramo da je neophodno inicirati i kontrolno saslušanje Mujovića. Osim toga, stava smo da je na ovo kontrolno saslušanje neophodno pozvati i predstavnike DRI i menadžment EPCG i CEDIS-a”, zaključuje se u saopštenju.

