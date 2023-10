Tradicionalne nagrade za članove posade u Porto Montenegru

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Jedan od najznačajnijih događaja u industriji superjahti, 6. izdanje Nagrada za članove posade, u organizaciji grupe ACREW, biće održan od 20. do 22. oktobra u Porto Montenegru u Tivtu.

Nagrade za posadu superjahti su ultimativna proslava izvrsnosti i profesionalizma u industriji.

Ovaj događaj je glavna platforma za priznavanje posvećenosti i napornog rada članova posade superjahti, koji idu iznad očekivanja, kako bi jahting industriju učinili što boljom.

Ove godine, više od 200 kapetana, članova posade i jahting profesionalci, okupiće se kako bi nagradili profesionalce iz različitih sektora iz jaht industrije za njihove izvanredne napore i posvećenost poslu.

Žiri čini 19 pažljivo odabranih bivših i sadašnjih kapetana superjahti, članova posade i profesionalaca iz industrije.

Nagrade za posadu su globalno priznate kao jedino takmičenje koje zaista priznaje posadu superjahti za njihovu posvećenost i doprinose industriji.

Porto Montenegro, domaćin ovogodišnjeg događaja, biće centar svih dešavanja tokom vikenda događaja, koji je otvoren za sve profesionalce iz industrije, kako iz lokalnih, tako i iz regionalnih marina.

Porto Montenegro poziva sve kapetane superjahti, članove posade i profesionalce iz industrije, da učestvuju na Nagradama za posadu ove godine.

Više informacija o događaju i rezervaciji mjesta nalaze se na sajtu www.crewawardspackages.com.

Ovaj događaj jedan je u nizu koji Porto Montenegro organizuje van sezone, kako bi pozicionirao Tivat kao izuzetnu destianciju za organizaciju luksuznih konferencija i okupljanja profiesionalaca iz različitih oblasti turizma.

