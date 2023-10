Telekom u prvih devet mjeseci nastavio finansijski i komercijalni rast

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski Telekom je u prvih devet mjeseci ove godine zabilježio veće prihode i profitabilnost, kao i rast broja korisnika svih usluga, saopšteno je iz kompanije.

Najveći rast Telekom bilježi u pripejd segmentu, a prati ga rast korisničke baze u postpejdu, mobilnom internetu i segmentu usluga fiksnog interneta i televizije.

Osim toga, Telekom je, kako je saopšteno, zadržao poziciju tržišnog lidera u postpejdu i mobilnom internetu.

Rast prihoda od šest odsto u odnosu na uporedni period dominantno je uslovljen boljim rezultatima u dijelu maloprodajnih usluga.

Operativna dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA), nakon najma i isključujući posebne uticaje, iznosila je 23,2 miliona EUR, što predstavlja rast od 4,6 odsto. Neto dobit u istom periodu iznosila je 5,5 miliona EUR.

I ovaj kvartal obilježili su pionirski projekti koji su učvrstili Telekom na poziciji lidera u svojoj industriji.

Izvršni direktor Telekoma, Stjepan Udovičić, kazao je da su kvartal započeli lansiranjem VoLTE tehnologije, koju smo predstavili prvi u zemlji.

„VoLTE (Voice over LTE) korisnicima Telekoma donosi još bolje iskustvo u mobilnoj mreži, budući da sada mogu da obavljaju pozive istovremeno pretražujući na svom pametnom telefonu internet sadržaje visokog kvaliteta (HD/UHD). VoLTE uz to donosi i bolji kvalitet razgovora, i brže uspostavljanje poziva“, objasnio je Udovičić.

Ubrzo nakon toga, Telekom je prvi u Crnoj Gori predstavio i VoWiFi (Voice over WiFi).

„Trenutno jedini u Crnoj Gori korisnicima nudimo ovu tehnologiju, koja im omogućava obavljanje glasovnih poziva preko WiFi mreže na koju su prijavljeni, kada se nalaze u području bez dostupne mobilne mreže a koje je pokriveno Telekom fiksnim WiFi signalom. Da bi obavljali VoWiFi pozive, nijesu im neophodne bilo kakve dodatne aplikacije niti registracija, a VoWiFi usluga se neće dodatno naplaćivati“, objasnio je Udovičić.

Najnoviji pionirski poduhvat Telekoma odnosi se na gašenje starih tehnologija, kako bi se kreiralo okruženje za stvaranje još brže i superiornije Telekom mobilne mreže.

Zahvaljujući kontinuiranim investicijama u mrežu, kroz koje je u prethodne dvije godine modernizovano 250 lokacija, a 5G signal pušten na gotovo 200 lokacija u zemlji, Telekom danas pokriva preko 80 odsto stanovništva 5G signalom, dok 4G mrežom pokriva 97 odsto stanovništva.

Osim što ima najveću mrežu, Telekom, kako su saopštili, ima i najbržu 4G i 5G mrežu u zemlji, a već niz godina i najveći protok internet saobraćaja u mobilnoj mreži u Crnoj Gori.

„3G mreža, iako revolucionarna u svoje vrijeme, danas je tehnološki prevaziđena, zaostaje u odnosu na 4G i 5G tehnologiju i ni na jedan način ne može se mjeriti sa novim mrežama koje već imamo razvijene u Crnoj Gori. Upravo u toj činjenici temeljimo plan za postepeno gašenje 3G mreže, koje će se u potpunosti realizovati do kraja ove godine, kako bismo spektar, resurse i pažnju u potpunosti usmjerili na dalji razvoj 5G i 4G tehnologije“, rekao je Udovičić.

Prema njegovim riječima, ova odluka podudara se sa svjetskim trendom gašenja 3G tehnologije, koji predvode tehnološki napredne zemlje poput Singapura, Hongkonga, Japana, Njemačke.

„U Telekomu smo ponosni što smo među globalnim telekomunikacionim liderima koji su stvorili uslove za potpuni prelazak na mrežu budućnosti“, poručio je Udovičić.

Na kraju septembra ove godine, Telekom je imao aktivnih 305 hiljada aktivnih postpejd kartica, što je osam odsto više u odnosu na uporedni period prošle godine.

Broj aktivnih pripejd kartica iznosio je 220 hiljada, što je rast od čak 42 odsto u odnosu na kraj septembra prošle godine, dok je korisnika mobilnog interneta bilo 268 hiljada, odnosno osam odsto više u odnosu na isti period.

U Telekomu ne zapostavljaju ni fiksnu mrežu. Kontinuirani razvoj optičke infrastrukture u trećem kvartalu ove godine rezultirao je dostupnošću optičke mreže u 132 hiljade domova, što je pokrivenost od 68 odsto, dok se broj priključaka povećao 11 odsto i iznosi 36 hiljada.

Ukupan broj širokopojasnih priključaka iznosi je 83,2 hiljade.

U septembru ove godine, Telekom je predstavio i najveći projekat u TV segmentu u zemlji – novu TV platformu koja korisnicima donosi nove mogućnosti i benefite i vrhunsko iskustvo gledanja televizije.

„Nova TV platforma – MagentaTV, zamijeniće ExtraTV, a korisnicima donosi brojne novitete koji uključuju vraćanje programa do 14 dana unazad, preporuku sadržaja u skladu sa interesovanjima i navikama korisnika, bolji kvalitet slike i zvuka i gledanje televizije na svakom ekranu (mobilnom telefonu, tabletu, laptopu, TV-u). Osim toga, MagentaTV box svaki televizor pretvara u smart TV najnovije generacije“, rekao je Udovičić.

On je dodao da su se navike korisnika i gledalaca spromijenile i da sve više televiziju gledamo kada nama odgovara.

„Zbog toga je naš zadatak bio da nađemo najbolje i najmodernije tehnološko rješenje, koje bi objedinilo sav sadržaj uključujući TV aplikacije, YouTube i ostale striming servise, kako bi korisnici na jednom mjestu imali priliku da gledaju sadržaj koji ih zanima. Imamo veliko interesovanje korisnika za prelazak na novu platformu i sigurni smo da će se taj trend nastaviti i u budućnosti“, saopštio je Udovičić.

MagentaTV je tehnologija isporučena iz ‘oblaka’ (Cloud TV), što daje mnoge prednosti korisnicima, ali i kompaniji.

Tako će korisnici Crnogorskog Telekoma dobijati sve nove MagentaTV funkcionalnosti istovremeno kada i korisnici u drugim zemljama Deutsche Telekoma, zahvaljujući čemu će uvijek ići ukorak sa posljednjim tehnološkim trendovima.

