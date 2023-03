Tehnološki sektor podržao rast indeksa

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su berzanski indeksi porasli i u četvrtak, drugi dan zaredom, pri čemu su cijene u tehnološkom sektoru porasle, dok su dionice regionalnih banaka bile pod pritiskom.

Dow Jones ojačao je 0,43 odsto, na 32.859 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,57 odsto, na 4.050 bodova, a Nasdaq indeks 0,73 odsto, na 12.013 bodova, prenosi Hina.

U deset od 11 najvažnijih sektora S&P indeksa cijene dionica su porasle, a najviše u tehnološkom, 1,1 odsto.

Nakon pada početkom sedmice, posljednja dva dana taj sektor znatno raste zahvaljujući znakovima oporavka potražnje za čipovima.

Uz to, ulagači se nadaju da je ciklus povećanja kamata američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed) pri kraju, što je pozitivno za tehnološki sektor.

Posljednji makroekonomski podaci pokazuju, naime, da se rast privrede postupno usporava, da inflacioni pritisci popuštaju i da se tržište rada postupno ‘hladi’.

To znači da bi Fed uskoro mogao završiti ciklus zaoštravanja monetarne politike.

Međutim, čelnici Feda poručuju da će možda trebati dodatno povećati kamatne stope kako bi se suzbila inflacija.

Na tržištu novca procjenjuje se da postoji 55 odsto izgleda da će Fed na sjednici u maju povećati ključne kamate daljih 0,25 postotnih bodova.

Posljednjih dana pozitivno je na tržište uticala stabilizacija bankarskog sektora, nakon što je zbog propasti Silicon Valley banke sedmicama bio pod pritiskom.

Međutim, nakon što su vlasti predložile strože mjere za smanjenje rizika, bankarski sektor je nešto oslabio. KBW indeks regionalnih banaka pao je dva odsto, a S&P indeks finansijskog sektora 0,3 odsto.

Na evropskim berzama cijene dionica su porasle četvrti dan zaredom. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,74 odsto, na 7.620 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 1,26 odsto, na 15.522 poena, a pariski CAC 1,06 odsto, na 7.263 boda.

