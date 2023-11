Struja bi mogla da poskupi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Cijena struje za domaćinstva sa dvotarifnim mjerenjem, prema trenutnoj fazi postupka utvrđivanja, mogla bi od naredne godine da poraste, uslovljena porastom troškova za nabavku energije za pokrivanje tehničkih gubitaka u sistemu usljed rasta cijena na veleprodajnom tržištu.

Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN) donijela je izvještaj po mišljenjima i primjedbama na izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za narednu i 2025. godinu.

Predstavnici regulatora su objasnili da će odluka o utvrđivanju cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije biti donijeta nakon održavanja otvorenog dijela sjednice Odbora REGAGEN, uzimajući u obzir eventualno dostavljene nove argumente, informacije i dokumentaciju na samoj sjednici koja će se održati u ponedeljak.

„Zbog toga, informacije o visini regulatorno dozvoljenog prihoda Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) kao i njegovog uticaja na cijene za korisnike distributivnog sistema koje u ovom trenutku dijelimo sa javnošću, nijesu konačne“, navodi se u saopštenju regulatora u vezi sa trenutnim rezultatima obrade zahtjeva CEDIS-a.

CEDIS je zahtijevao regulatorno dozvoljeni prihod koji se transponuje u cijene za narednu godinu od 111,08 miliona EUR, a za 2025. od 116,38 miliona EUR.

REGAGEN je, na osnovu dokumentacije dostavljene od CEDIS-a u ovoj fazi postupka, ocijenila osnovanim regulatorno dozvoljeni prihod koji se transponuje u cijene za narednu godinu u iznosu od 94,6 miliona EUR, što je 16,48 miliona EUR, odnosno 14,84 odsto manje od zahtijevanog iznosa.

REGAGEN je ocijenila osnovanim regulatorno dozvoljeni prihod koji se transponuje u cijene za 2025. godinu u iznosu od 108,16 miliona EUR, što je 8,22 miliona EUR, odnosno 7,06 odsto manje od zahtijevanog iznosa.

„Uz pretpostavku primjene iste cijene električne energije koju određuje snabdjevač u narednoj kao u ovoj godini, postupak utvrđivanja cijena za korišćenje sistema u narednoj godini u ovoj fazi rezultira povećanjem mjesečnog računa 3,64 odsto za prosječnog kupca priključenog na 35 kV naponski nivo, 3,82 odsto za prosječnog kupca priključenog na deset kV naponski nivo, 0,67 odsto za prosječnog kupca sa mjerenjem snage priključenog na 0,4 kV naponski nivo i 4,71 odsto za prosječnog kupca bez mjerenja snage sa jednotarifnim mjerenjem priključenog na 0,4 kV naponski nivo“, navodi se u saopštenju.

Iz REGAGEN-a su kazali da najviše kupaca priključenih na distributivni sistem pripada kategoriji domaćinstva sa dvotarifnim mjerenjem.

„Postupak utvrđivanja cijena u ovoj fazi rezultira povećanjem mjesečnog računa u narednoj godini za prosječnog kupca iz ove kategorije za 1,51 EUR, odnosno 5,63 odsto, uz pretpostavku primjene iste cijene električne energije koju određuje snabdjevač kao u ovoj godini“, precizirali su iz REGAGEN-a.

Navedena povećanja cijena su u najvećoj mjeri uslovljena porastom troškova za nabavku energije za pokrivanje tehničkih gubitaka u sistemu, usljed rasta cijena električne energije na veleprodajnom tržištu.

„S obzirom na to da je navedena procjena za kupce iz kategorije domaćinstva sa dvotarifnim mjerenjem vršena na osnovu prosječne potrošnje u višoj i nižoj tarifi (36 odsto u nižoj i 64 odsto u višoj tarifi), ističemo da kupac može upravljati svojom potrošnjom i time uticati na svoj mjesečni račun. Naime, kada bi kupac sa prosječnom potrošnjom, 45 odsto energije koju potroši na mjesečnom nivou koristio u nižoj tarifi, a 55 odsto u višoj, njegov račun se ne bi povećao u odnosu na ovu godinu“, naveli su iz REGAGEN-a.

Informacije o periodima primjene više i niže tarife u toku dana potrošač može naći na svom računu za struju.

