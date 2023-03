Stručno usavršavanje kadra kao faktor razvoja profesionalne javne uprave

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Ministarstva finansija dogovorili su potpisivanje Protokola o saradnji sa Univerzitetima u Beogradu i Rimu, kojim će se stvoriti preduslov za obuke u oblasti profesionalizacije i modernizacije javne uprave, a što predstavlja ključni element za efikasno sprovođenje javnih politika.

Sekretarka Ministarstva finansija i nacionalna ovlašćena službenica za finansijsko upravljanje sredstvima IPA fondova, Ana Raičević, tokom drugog dana radne posjete Beogradu sastala se sa profesorom Dobrosavom Milovanovićem, direktorom Centra za sprovođenje programa na master studijama u oblasti javne uprave i javnih nabavki Pravnog fakulteta Univerziteta Beograd i Univerziteta u Rimu.

Iz Ministarstva je saopšteno da je Raičević razgovarala o budućoj saradnji u cilju izgradnje administrativnih kapaciteta i stručnog usavršavanja svih službeničkih nivoa, kao ključnog faktora razvoja profesionalne javne uprave.

“Tokom susreta dogovoreno je potpisivanje Protokola o saradnji sa Univerzitetima u Beogradu i Rimu, kojim će se stvoriti preduslov za obuke u oblasti profesionalizacije i modernizacije javne uprave, a što predstavlja ključni element za efikasno sprovođenje javnih politika”, navodi se u saopštenju.

Raičević je istakla da će u prvom periodu fokus biti na međunarodnim javnim nabavkama sa ciljem boljeg zaokruživanja procesa ugovoranja sredstava.

“Proces edukacije ljuskih resursa koji će biti obuhvaćen Protokolom o saradnji, ali i konkretni programi obuke, doprinijeće ne samo kvalitetnijem ugovaranju i finansiranju iz IPA fondova, već i podizanju opšteg nivoa profesionalnosti i ukupnih kapaciteta Ministarstva finansija u oblastima javnih nabavki, međunarodnih i domaćih i procesa administracije”, dodaje se u saopštenju.

Pomenuti programi omogućiće usavršavanje službenika u oblasti javnih nabavki na eminentnom evropskom univerzitetu, koji će tamo stečena znanja primijeniti u okviru sistema javne uprave.

Današnjem sastanku u Beogradu, prisustvovale su i direktorica Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija Jelena Davidović i šefica kancelarije za master i doktorske studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Ljiljana Marić.

