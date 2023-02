Štrajkuju većinom radnici sa srednjom stručnom spremom i platom od preko hiljadu EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prosječno mjesečno primanje učesnika u štrajku Sindikata Crnogorskog Telekoma sa srednjom stručnom spremom, kojih je preko 70 odsto među štrajkačima, iznosi preko hiljadu EUR, poručili su te kompanije i dodali da stoga ne stoje tvrdnje o ugroženoj egzistenciji zaposlenih.

Iz te telekomunikacione kompanije su povodom protestne šetnje dijela zaposlenih Crnogorskog Telekoma i okupljanja ispred zgrada Vlade i ambasade Njemačke, kazali da su brojne netačne i zlonamjerne informacije koje plasira čelnik Sindikata, Željko Burić.

„Nećemo ulaziti u razloge zbog kojih to radi, ali radi javnosti, moramo iznijeti činjenice i egzaktne podatke koje se odnose na štrajk manjeg dijela zaposlenih u Crnogorskom Telekomu“, rekli su iz kompanije.

Oni su naveli da prosječno mjesečno primanje učesnika u štrajku sa srednjom stručnom spremom, kojih je preko 70 odsto među štrajkačima, iznosi preko hiljadu EUR, što je za te pozicije sa srednjom stručnom spremom i do 39 odsto više u odnosu na uporedive pozicije u industriji u kojoj posluje Telekom.

„To bi bila njihova prosječna januarska zarada da su na poslu, tako da ne stoje tvrdnje da je ugrožena egzistencija zaposlenih u ovoj kompaniji“, tvrde u Telekomu.

Iz kompanije su, na navode Burića da su loši uslovi za zaposlene u Telekomu, podsjetili na niz činjenica.

„Prosječna plata u Crnogorskom Telekomu u prošloj godini iznosila je oko 1,3 hiljade EUR. Najniža pojedinačna neto zarada isplaćena prošle godine u našoj kompaniji iznosi nešto manje od 900 EUR, a za uporedive pozicije u našoj industriji, Telekom plaća i do 30 odsto više“, dodaje se u saopštenju.

Takođe, kako su naveli, zahvaljujući dobrim rezultatima ostvarenim tokom prošle godine, kompanija je bila u mogućnosti da svim zaposlenima obezbijedi poklon kartice u novčanoj protivvrijednosti od 300 EUR.

„Takođe, zahvaljujući dobrim rezultatima ostvarenim u 2021, kompanija je u aprilu prošle godine svim zaposlenima obezbijedila dodatak na platu u iznosu od 260 EUR“, rekli su iz Telekoma.

Oni du saopštili i da je kompanija, još u septembru prošle godine, svim zaposlenima najavila povećanje zarada u prosjeku šest odsto, počevši od 1. januara ove godine, što dodatno podiže i prosjek zarada u kompaniji, kao i visinu najniže plate.

„Pored toga, kompanija je, uprkos tome što je Aneks Kolektivnog ugovora u kojem su sadržani najvažniji benefiti za zaposlene istekao 31. decembra prošle godine, nakon što nije postignut dogovor sa rukovodstvom Sindikata, garantovala nastavak benefita zaposlenima do potpisivanja novog Aneksa, a garancijama obuhvaćeni benefiti u trajanju tri godine vrijedni su 3,1 milion EUR“, precizirali su iz kompanije.

Među njima su zdravstveno osiguranje za zaposlene s osiguranim iznosom od 1,5 hiljada EUR limita godišnje u privatnim zdravstvenim ustanovama, bez potrebne participacije od zaposlenih.

„Tu je i uvođenje bonusa u ukupnom iznosu od 200 hiljada EUR, uz povećanje budžeta za bonuse 150 odsto, odnosno dodatnih 300 hiljada EUR u slučaju ostvarenja ambicioznih kompanijskih ciljeva i individualnih ciljeva zaposlenih“, objasnili su iz kompanije.

Tu je i nastavak subvencionisanja rekreacije, odnosno teretana za zaposlene, kao i ljetovanja i zimovanja.

Među benefitima je i nastavak plaćanja zdravstvene zaštite za djecu zaposlenih, kao i otpremnine u visini do 40 mjesečnih plata i u maksimalnom iznosu od 67,3 hiljade EUR.

„U firmi se može učiti i razvijati bilo koje kompetencije i vještine. U Crnogorskom Telekomu tu nema ograničenja. Ko hoće da uči i razvija se, to mu je i ponuđeno, o trošku kompanije“, dodaje se u saopštenju.

Kompanija je, kako su naveli njeni predstavnici, spremna odmah da potpiše Aneks Kolektivnog ugovora kojim se gore pobrojani benefiti produžavaju na rok od tri godine.

„Ovim putem demantujemo netačne i manipulativne tvrdnje čelnika Sindikata Telekoma o tobožnjem ukidanju kolektivnog ugovora ili, čak i više, ukidanju sindikata u našoj kompaniji“, rekli su iz Telekoma.

Kompanija je, kako tvrde, čelnicima Sindikata više puta ponudila da sve dostupne budžete stave na sto, osim za pomenute benefite za zaposlene koji su garantovani, i da se dogovore koliko će, osim već obezbijeđenih 600 hiljada EUR, ići na dodatno povećanje zarada, koliko za sportske igre, Sindikat i slično.

„Međutim, Burić i oni koji ga podržavaju, to odbija, iz samo njemu znanih razloga i ultimativno traži da se postojeće plate povećaju minimalno 30 odsto, na šta kompanija ne može pristati, jer bi to firmu odvelo u gubitak, budući da iznos neophodan za takvo povećanje plata prevazilazi godišnju dobit kompanije“, navodi se u saopštenju.

Prihvatanje njegovih ultimativnih zahtjeva, kako u poručili, značilo bi da kompanija posluje s minusom.

Kompanija, kako su rekli, neće donijeti odluku koja ne bi bila u interesu dugoročnog poslovanja, sljedstveno i samih zaposlenih, da bi „smirili Burića i njegove savjetnike“.

„Niko ne osporava pravo 168 zaposlenih da štrajkuju, kao što niko ne smije osporiti i pravo 307 zaposlenih da ne učestvuju u štrajku. Kompanija je učesnicima u štrajku obezbijedila sve uslove, koje propisuju zakoni Crne Gore, da iskoriste to svoje pravo, kao i sve uslove za rad onima koji rade. Zarade sve vrijeme primaju oni koji su u minimumu procesa rada, kao i predsjednik Sindikata, kome je to profesionalno radno mjesto u Telekomu“, dodaje se u saopštenju.

Iz Telekoma su poručili i da zaposleni koji su u štrajku nijesu ljudi koji su bez posla.

„Njih sve čeka posao kada čelnik Sindikata odluči da otpočne socijalni dijalog unutar kompanije i nije tačna informacija koju plasira čelnik Sindikata da je bilo ko zaposlen na njihova mjesta, što je u dva navrata potvrdila i nadležna inspekcija“, naveli su iz kompanije.

Crnogorski Telekom, kako poručuju njegovi predstavnici, neće pristati na argument sile nad kompanijom, kao ni na neistine, prijetnje, ucjene i miješanje trećih sindikalnih organizacija, koje već nekoliko mjeseci pokušavaju da raspoređuju prihode privatne kompanije bez uvida u njeno poslovanje, bez osnovnih kompetencija za vođenje takve firme, bez razumijevanja fundamentalnih principa tržišnog poslovanja i osnovnih pojmova kao što su prihodi, operativna dobit, neto dobit.

„Čvrsto vjerujemo da socijalni dijalog treba da se vodi između relevantnih subjekata unutar svake kompanije, a ne u medijima, na ulici ili uz posredovanje političkih subjekata. Vrata kompanije za održiv dogovor su uvijek otvorena, da zajedno, unutar organizacije, tražimo rješenja u dijalogu koji se zasniva na realnim pokazateljima i sa sviješću da se i plate i benefiti za zaposlene, kao i investicije, moraju zaraditi na tržištu“, dodaje se u saopštenju.

Ako se, kako su naveli, netržišno ponašamo i trošimo više nego što imamo, to neminovno vodi u dubiozu koja nikome ne može donijeti dobro, pa ni zaposlenima.

„Crnogorski Telekom je dio Deutsche Telekom grupe, ali je riječ o kompaniji koja posluje na veoma dinamičnom telekomunikacionom tržištu sa jakom konkurencijom među tri druga operatora i ne dobija subvencije od matične kompanije, već sve benefite, plate, ulaganja i druge aktivnosti finansira isključivo iz sopstvenog poslovanja i sopstvenih prihoda“, rekli su iz kompanije.

Crnogorski Telekom je, tvrde, jedan od najboljih poslodavaca u Crnoj Gori i to će, kako poručuju, i ostati, uprkos izazovu s kojim se trenutno suočava.

„Imidž kompanije kao jednog od najboljih poslodavaca u zemlji potkrepljuje i činjenica da bilježimo manje od jedan odszo željenog odlaska iz kompanije u posljednje četiri godine, sa izuzetkom IT sektora, koji i u drugim kompanijama karakteriše visoka fluktuacija ljudi. Vjerujemo da će tako i ostati da ćemo se uskoro svi zajedno opet naći na istom zadatku – da i dalje budemo prvi i pravi izbor za naše korisnike“, zaključuje se u saopštenju.

