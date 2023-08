Što prije naći rješenje da se izbjegne stečaj u Institutu

Podgorica, Beograd, (MINA-BUSINESS) – Vlade Crne Gore i Srbije će u najkraćem mogućem roku dogovoriti način i dinamiku rješavanja uzajamnih otvorenih pitanja, kako bi se umanjile ukupne obaveze Instituta „Simo Milošević“ i otklonila najveća prijetnja uvođenja stečaja.

Crnogorski ministar finansija Aleksandar Damjanović i državni sekretar Ilija Vukčević, sastali su se danas u Beogradu sa ministrom finansija Srbije Sinišom Malim i njegovim saradnicima.

Jedna od tema sastanka je bila rješavanje složene situacije u kojoj se nalazi Institut, usljed visoke zaduženosti, između ostalog, i prema Jugobanci u stečaju, odnosno nadležnoj Agenciji za osiguranje depozita Srbije.

„Imajući u vidu da se radi o pravosnažnoj sudskoj presudi koja je izvršna, i koja je obaveza Crne Gore, razgovarano je o modelu izmirenja duga po pomenutoj sudskoj presudi, uz istovremeno rješavanje pitanja neizmirene obaveze Srbije prema Crnoj Gori za staru deviznu štednju. Dogovoreno je da se, kako bi se izbjegla eventualna blokada Instituta, a time i gotovo izvjestan stečaj, u najkraćem mogućem roku između dvije vlade dogovori način i dinamika rješavanja ta dva pitanja“, navodi se u saopštenju.

Time se, kako je saopšteno iz Ministarstva, umanjuju ukupne obaveze Instituta i otklanja najveća prijetnja uvođenja stečaja.

Takođe je razgovarano o mogućnosti dugoročne saradnje Instituta sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje Srbije, u smislu korišćenja usluga crnogorske kompanije od zdravstvenih osiguranika iz te zemlje, imajući u vidu iskustva saradnje iz ranijeg perioda i činjenicu da je Institut svoje najbolje poslovne rezultate imao dok je na snazi bio ugovor sa Srbijom.

Na sastanku je usaglašen i Nacrt sporazuma o donaciji sistema e-faktura Srbije, koji će biti predložen objema vladama i koji predstavlja osnov za uvođenje tog sistema u Crnu Goru.

„To će radikalno poboljšati ekonomske aktivnosti unutar Crne Gore, na način da će se sistemom e-fakture ubrzati robno-novčani tokovi unutar naše privrede, u dobrom dijelu suzbiti postojeći nivo sive ekonomije i riješiti veliki problemi povraćaja poreza na dodatu vrijednost (PDV) koje imaju crnogorske kompanije“, zaključuje se u saopštenju.

