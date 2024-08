Spajić: U junu najniža stopa inflacije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora ima najnižu stopu inflacije od oktobra 2021. godine, saopštio je premijer Milojko Spajić i poručio da nema razloga za paniku.

„Mi se bavimo realnom ekonomijom, a ne populizmom“, kazao je Spajić na društvenoj mreži X.

On je najavio da od septembra država neće dozvoliti divljanje marži u trgovinskim lancima, tako da će sva povećanja predviđena programom Evropa sad 2 u oktobru biti potpuno održiva za građane.

