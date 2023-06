Spajić pozvao Vladu da ponovo uđe u hedžing aranžman

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Lider Pokreta Evropa sad (PES) Milojko Spajić pozvao je Vladu da ponovo uđe u hedžing aranžman da bi se Crna Gora oslobodila valutnog rizika koji je loš po državu.

Spajić je u emisiji Okvir na Televiziji Crne Gore kazao da bi time smanjili i kamatnu stopu koja je oko dva odsto u dolarskim, na jedan odsto u EUR.

„Sigurno da će trebati neko vrijeme da se sanira šteta”, kazao je Spajić, prenosi portal RTCG.

On je istakao da su rashodi podignuti na pola milijarde EUR za samo sedam – osam mjeseci.

“Imate rebalans septembra prošle godine, imate usvajanje budžeta u decembru za ovu godinu i sadašnji rebalans koji se upravo efektuira”, kazao je Spajić.

Spajić je rekao da se nada da će nova Vlada raditi rebalans.

“Nadam se da će nova Vlada raditi novi rebalans, zato što je taj rebalans užasan. Ne podrazumijeva 100 miliona EUR koji će faliti za plate već u septembru, već u septembru neće imati dovoljno novca da se isplate zarade”, kazao je Spajić.

On je naveo da ne razumije kako se neki hvale rezultatima, a nijesu sproveli nijednu reformu na prihodnoj strani budžeta.

Spajić je istakao da ostaju potpuno pri stavu da će u 12 mjeseci po formiranju vlade sprovesti program Evropa sad dva.

On je kazao da ne bi da se bavi spinovima da će se izbrisati Fond PIO na bilo koji način.

“Fond PIO će, da relaksiramo naše penzionere, nastaviti da postoji i obavlja svoju funkciju i poslije primjene Evropa sad dva”, rekao je Spajić.

On je naglasio da je bitno objasniti građanima da je Fond PIO suštinski prestao da postoji kao fond 2009. Godine.

“Jer fond je onaj koji investira novac, a on nema tu funkciju. On je trenutno jedan od 94 potrošačke jedinice u trezorskom sistemu države Crne Gore koja prima novac od trezora ne pitajući se odakle dolazi taj novac”, kazao je Spajić.

Kako je rekao, to je “protočni bojler” trezorskog sistema Crne Gore koji prima novac iz trezora i distribuira penzionerima penzije.

Spajić je istakao da će on to da radi nebitno da li će biti doprinosa ili ne.

“Mi možemo da smanjimo i ukinemo doprinose za penzioni sistem i na taj način relaksiramo dodatno poslodavce. Mislim da je to i nešto što razmatramo kao dio programa Evropa sad dva, ali to je nebitno. Zašto je nebitno, evo na primjer imate MUP i policiju koji se strabilno finansiraju iako nemaju doprinose za bezbjednost”, kazao je Spajić.

