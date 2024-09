Spajić: Država spremna da izađe u susret svim radnicima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Država je spremna da izađe u susret svim radnicima, rekao je premijer Milojko Spajić dodajući da je pravda, nakon skoro tri decenije, stigla i za radnike “Košute”.

On je to kazao povodom toga što je Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga riješilo višedecenijski problem bivših radnika fabrike “Košuta”.

“Ni mjesec dana nakon što je ministarka Nišić na našoj zajedničkoj konferenciji za medije najavila rješavanje pitanja bivših radnika “Košute” danas je, na zadovoljstvo njih i njihovih porodica, to i učinila. Stigla je pravda na koju su čekali skoro tri decenije”, napisao je Spajić u objavi na društvenoj mreži “X”.

Spajić je istakao da je “država spremna da izađe u susret svim radnicima i ispravi sve nepravde u posljednjih 30 godina”.

