S&P: Poboljšani izgledi Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Agencija za ocjenu kreditnog rejtinga, Standard & Poor’s (S&P), poboljšala je izgled Crne Gore iz “stabilnog” u “pozitivan”, uz zadržavanje ocjene B/B, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

“Prema metodologiji S&P, a uzimajući u obzir ekonomska kretanja i fiskalne rezultate koji su u samom izvještaju okarakterisani kao pozitivni, neophodno je napomenuti da revidirani izgled (outlook) kreditnog rejtinga za Crnu Goru predstavlja znak pozitivnih kretanja u ekonomiji zemlje, kao i pozitivnih očekivanja u budućnosti”, rekli su iz Ministasrtva.

S&P izglede procjenjuje na osnovu potencijalnog kreditnog rejtinga u srednjem i dugom roku.

“Prilikom utvrđivanja prognoze za rejting, uzimaju se u obzir sve promjene u ekonomskim, političkim, fiskalnim i drugim uslovima”, saopšteno je iz Ministarstva.

Izmjena outlooka na “pozitivan”, kako se dodaje, znači da u srednjem i dugom roku može doći do povećanja rejtinga države.

“U izvještaju S&P se navodi da bi do poboljšanja rejtinga Crne Gore moglo doći u narednih 12 mjeseci, ako fiskalni rezultati budu jači nego što se trenutno predviđa, uz trend pada neto javnog duga. U takvom scenariju, ovo bi mogao biti slučaj kao rezultat snažnijeg ekonomskog rasta, ili mjera fiskalne konsolidacije”, objasnili su iz Ministarstva.

Takođe, kako su naveli, do poboljšanja rejtinga bi moglo doći u slučaju jače eksterne pozicije Crne Gore u odnosu na trenutne prognoze.

“Pozitivni izgledi prvenstveno odražavaju potencijal da će se fiskalni i platni bilans za Crnu Goru pokazati jačim nego što se trenutno predviđa, tokom naredne godine, dodatno smanjujući nivo neto javnog duga kao udjela u privredi nakon već konzistentnog pada tokom 2021-2023”, dodaje se u saopštenju.

Unapređenje izgleda u “pozitivan”, kako su ocijenili iz Ministarstva, prvenstveno odražava potencijal za dalje jačanje fiskalnih rezultata Crne Gore tokom ove i naredne godine.

“Iako se trenutno predviđa prosječan deficit budžeta od tri odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) u naredne dvije godine, Crna Gora je imala uravnotežen budžet u prošloj godini, koji je uglavnom bio podržan snažnim ostvarenjem prihoda, ali i jednokratnim faktorima kao što su prihodi od ekonomskog državljanstva i EU donacije. Po mišljenju analitičara, dalji rast turizma i domaće potrošnje, poboljšanje poreske administracije i dodatne mjere za prikupljanje prihoda, mogle bi da podrže snažniji budžetski učinak za Crnu Goru”, navodi se u saopštenju.

Predviđa se prosječan fiskalni deficit od tri odsto BDP-a u periodu od ove do 2027. godine, nakon suficita od 0,5 odsto prošle godine, koji je ostvaren uz pomoć jednokratnih prihoda.

Ministarstvo finansija je saopštilo da u izvještaju S&P procjene su da će deficit tekućeg računa u prosjeku iznositi 12 odsto BDP-a u srednjem roku.

Za ovu godinu predviđa se stabilizacija inflacije na prosječnom nivou od 4,3 odsto, podržano baznim efektima i daljim snižavanjem cijena hrane.

“Bankarski sektor u Crnoj Gori trenutno pokazuje snažnu likvidnost. Očekivanja su da će crnogorska ekonomija nastaviti sa privlačenjem stranih direktnih investicija (SDI) od oko deset odsto BDP-a godišnje u srednjem roku”, zaključuje se u saopštenju.

