Snažnije povezati privrednike Crne Gore i Kine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ekonomska i trgovinska saradnja su ključne oblasti sveobuhvatnog strateškog partnerstva Kine i Crne Gore, ocijenili su predstavnici Privredne komore (PKCG) i Ambasade Kine u Podgorici.

Potpredsjednik PKCG, Pavle D. Radovanović, razgovarao je danas sa predstavnicima Ekonomsko-trgovinskog odjeljenja Ambasade Kine u Crnoj Gori, koje je predvodio savjetnik za ekonomsku i trgovinsku saradnju, Wang Changjiang sa kojim je razmijenio informacije i mapirao polja saradnje.

Na sastanku je dogovoreno da se u budućnosti pokrenu aktivnosti u cilju jačeg povezivanja privreda Crne Gore i Kine.

“Osim u izgradnji infrastrukture, postoje snažni interesi za potencijalnu saradnju dvije zemlje u oblastima zelene ekonomije, čiste energije i njenog efikasnog korišćenja, medicinske i zdravstvene zaštite, e-trgovine, poljoprivrede i turizma”, navodi se u saopštenju.

Radovanović je upoznao sagovornike sa organizacijom i aktivnostima te asocijacije koja je institucionalni partner donosiocima odluka kako na državnom tako i lokalnom nivou.

On je predstavio makroekonomske pokazatelje Crne Gore i projekte koji se realizuju, ili su u planu u prioritetnim oblastima razvoja.

“Privredna komora će i ubuduće biti pouzdan saradnik i partner Ambasadi, otvorena i spremna da podrži sve kineske inicijative pokrenute s ciljem podsticanja ekonomske saradnje”, zaključuje se u saopštenju.

