Snažiti ekonomsku saradnju sa Grčkom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Snaženje međusobne ekonomske saradnje Crne Gore i Grčke mora biti prioritet u odnosima dvije države bez otvorenih političkih pitanja, ocijenili su ministar kapitalnih investicija, Ervin Ibrahimović i grčki ambasador u Podgorici, Panagiotos Partsos.

Ibrahimović je kazao da mu je uvijek zadovoljstvo da sa grčkim ambasadorom u Crnoj Gori razgovara i razmijeni mišljenja o veoma važnim privrednim i političkim temama od zajedničke važnosti dvije prijateljske države.

On je dodao da Crna Gora i Grčka, pored izuzetno dobrih prijateljskih odnosa, veže i partnerstvo u NATO kao i aspiracija naše države za brzim članstvom u Evropsku uniju čiji je Grčka član.

U tom smislu, Partsos je rekao da Crna Gora ima punu podršku Grčke da ispunjenjem mjerila, završi pregovore sa EU.

Sagovornici su se saglasili da je za Crnu Goru veoma važno da ima snažnu proevropsku vladu koja će biti kredibilan NATO partner i koja će posvećeno raditi na sprovođenju EU agende.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS