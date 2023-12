Snažan rast indeksa u novembru

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u četvrtak S&P 500 i Dow Jones indeks porasli i tako završili novembar s najvećim mjesečnim rastom u više od godinu.

Dow Jones ojačao je 1,47 odsto, na 35.950 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,38 odsto, na 4.567 poena. Nasdaq indeks oslabio je 0,23 odsto, na 14.226 bodova.

U cijelom novembru Dow Jones porastao je 8,8 odsto, što je njegov najveći mjesečni dobitak od oktobra prošle godine, prenosi Hina.

S&P 500 skočio je 8,9, a Nasdaq indeks 10,7 odsto, pa su zabilježili najveći mjesečni skok od jula prošle godine.

To se zahvaljuje slabljenju inflacije u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) zbog čega su ulagači uvjereni da je američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) završila ciklus povećanja kamatnih stopa.

Uz to, američka privreda stabilno raste, pa se procjenjuje da će izbjeći recesiju, uprkos oštrom povećanju kamata Feda u posljednjih godinu i po.

Ulagači posljednjih dana pažljivo prate poruke čelnika Feda iz kojih se može zaključiti da je Fed vjerovatno završila ciklus povećanja kamata.

Međutim, zavisno od kretanja inflacije, kamate bi se mogle zadržati na povišenim nivoima duži period nego što se očekuje.

Optimističniji analitičari procjenjuju da bi Fed mogao početi smanjivati kamate već u martu, dok oni realniji to očekuju polovinom naredne godine.

I evropske berze su snažno porasle u novembru – Stoxx indeks 600 najvažnijih evropskih dionica porastao je gotovo šest odsto.

Azijski MSCI indeks porastao je u novembru više od sedam odsto, što je njegov najveći mjesečni skok od januara.

Zahvaljujući tome, MSCI indeks 47 najvećih svjetskih berzi porastao je prošlog mjeseca gotovo devet odsto, nakon tri mjeseca pada.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS