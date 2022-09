Skijališta zaradila 54 hiljade EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skijališta Crne Gore su u prvih sedam mjeseci ostvarila dobit u iznosu od 54,66 hiljada EUR, što je 290 hiljada EUR bolji rezultat u odnosu na isti prošlogodišnji period, saopšteno je iz tog državnog preduzeća.

Dostavljeni podaci Vijestima pokazuju da su ukupni poslovni rashodi, bez amortizacije i ostalih poslovnih rashoda, veći 204 hiljade EUR u odnosu na prošlu godinu, a da su prihodi od restorana Troglava u Kolašinu porasli 79 odsto, a od prodaje karata za žičare 69 odsto.

”Izuzimajući prihode od uslovljenih donacija tekući rezultat bi bio bolji u odnosu na isti period prethodne godine za 191 hiljadu EUR”, kazali su iz Skijališta i dodali da pozitivnim rezultatima doprinosi otvaranje dionice auto-puta Smokovac-Mateševo.

Skijališta su prošlu godinu završila u plusu od 15,83 hiljade EUR, a u izvještaju menadžmenta kompanije je navedeno da rezultat predstavlja sumu vrijednosti izrazito nedomaćinskog poslovanja u prva tri mjeseca prošle godine, za šta su optužili prethodni menadžment.

Iz kompanije sada ističu da ne koriste finansijsku pomoć države, ali su precizirali da je u oktobru prošle godine Vlada izdvojila 1,5 miliona EUR za finansiranje izgradnje, održavanja i valorizacije sportske infrastrukture na području Bjelasice i Komova, a da je dio tog novca, u iznosu od 103 hilljade povučen u ovoj godini za te namjene.

Agencija za zaštitu konkurencije (AZK) je u decembru 2020. godine pokrenula postupak u vezi usklađenosti državne pomoći koju je nekadašnje Ministarstvo održivog razvoja i turizma 2018. godine dalo SCG za pripremu zimske turističke sezone.

Iz te institucije su početkom prošle godine naložili Ministarstvu ekonomskog razvoja da ne daje pomoć SCG dok se ne okonča ispitni postupak, koji nije završen ni nakon skoro dvije godine.

Upitani da li mogu poslovati u plusu bez državne pomoći, iz SCG su odgovorili da im je pozitivno poslovanje prioritet, te da je ono moguće uz trud zaposlenih i sprovođenje mjera uštede.

