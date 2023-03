Sjutra stručni skup o energetski efikasnim sistemima grijanja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredna komora (PKCG) organizovaće sjutra stručni skup pod nazivom Termotehnika i arhitektura turističkih kompleksa četiri i pet zvjezdica na sjeveru Crne Gore – Energetski efikasni sistemi grijanja.

“Imajući u vidu da je razvoj turizma strateški nacionalni interes, tokom skupa biće predstavljeni najzanimljiviji projekti evropskih ski centara, kao i nove tehnologije u domenu energetske efikasnosti, koje utiču na smanjenje potrošnje fosilnih goriva, zaštitu životne sredine i promovisanje obnovljivih izvora energije”, navodi se u saopštenju.

Na skupu će se predstaviti programi energetske efikasnosti koje realizuje Ministarstvo kapitalnih investicija, kroz projekte unapređenja energetske efikasnosti u javnim zgradama i projekte namijenjene građanima.

Na skupu će učetsvovati ministar kapitalnih investicija Ervin Ibarhimović i predsjednica PKCG Nina Drakić.

PKCG događaj organizuje u saradnji sa Ministarstvom kapitalnih investicija i Inženjerskom komorom.

